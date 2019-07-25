Динамо – Шахтер: Каштру назвал самого опасного игрока киевлян

Главный тренер Шахтера Луиш Каштру оценил мощность Динамо перед матчем за Суперкубок Украины.

"Больше всего в Динамо стоит опасаться Вербича. Если он будет играть, то это тот футболист, к которому мы должны быть очень внимательными. Самое главное – это динамика команды. Мы рассматриваем Динамо как команду, которую нужно уважать.

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Они пытаются заманить соперника на один из флангов, а затем провести атаку другим флангом. В последней трети поля очень часто происходит навес в штрафную.

Это заставляет нашу линию обороны садиться. Мы не должны фокусироваться только на одном игроке. Внимание будет ко всей команде", – цитирует Каштру tribuna.

Напомним, матч за Суперкубок Украины состоится 28 июля, начало в 21:00.

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