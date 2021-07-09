Шахтер мог выйти вперед в счете уже на первой минуте, однако Соломон не смог переиграть голкипера, а добивание Педринью не стало проблемой для вратаря Шальке. Шахтер выглядел острее, однако потерял несколько возможностей, в частности Траоре немного не дотянулся до прострела Соломона, а еще один удар Педринью пролетел рядом со штангой.

Шахтер завершил первый сбор ничьей против Шальке – возвращение Исмаили и лидеров сборной Украины

В начале второй половины Тете упустил потенциальный голевой эпизод, начав обыгрывать голкипера вместо удара мимо него. Украинцы имели еще несколько гостей моментов, но так и не смогли отличиться в воротах Шальке. Финальный свисток арбитра зафиксировал безголевую ничью.