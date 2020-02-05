Шахтер – Сеннерюск: онлайн-трансляция контрольного матча – Каштру наигрывает основу

Шахтер встречается с датским Сеннерюском в спарринге на втором тренировочном сборе. Ссылку на онлайн-трансляцию матча ищите на "Футбол 24".

Матч Шахтер – Сеннерюск смотреть онлайн можно на канале "Футбол 1" и на сайте "горняков" по выделенной ссылке – для этого нужно просто зарегистрироваться. Игра стартовал в 16:00 по киевскому времени.

Шахтер – Македония ГП: первая уверенная победа в 2020 году, возвращение Бутко, новая связка "горняков" и ложка дегтя

Это второй спарринг для Шахтера за сегодня. Утром чемпион Украины экспериментальным составом одолел Македонию ГП. А против Сеннерюска тренерский штаб Луиша Каштру выставил близкий к оптимальному старт.

В течение прошедших 10 лет "горняки" накопили огромный опыт встреч с датскими клубами на сборах. Проведено 15 матчей, 11 из которых завершились в пользу украинской команды. В трех последних случаях Шахтер побеждал в один мяч.