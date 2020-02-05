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Шахтар – Сеннерюск: онлайн-трансляція контрольного матчу – Каштру награє основу

15:33 301 Читать на русском
Шахтар – Сеннерюск: онлайн-трансляція контрольного матчу – Каштру награє основу
Шахтар – Сеннерюск: онлайн-трансляція матчу

Шахтар зустрічається з данським Сеннерюском в спарингу на другому тренувальному зборі. Посилання на онлайн-трансляцію матчу шукайте на "Футбол 24".

 

Матч Шахтар – Сеннерюск дивитись онлайн можна на каналі "Футбол 1" та на сайті "гірників" за виділеним посиланням – для цього потрібно просто зареєструватися. Гра стартував о 16:00 за київським часом.

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Це другий спаринг для Шахтаря за сьогодні. Зранку чемпіон України експериментальним складом здолав Македонію ГП. А проти Сеннерюска тренерський штаб Луїша Каштру виставив близький до оптимального старт.

Протягом минулих 10 років "гірники" накопичили величезний досвід зустрічей із данськими клубами на зборах. Проведено 15 матчів, 11 з яких завершилися на користь української команди. У трьох останніх випадках Шахтар перемагав в один м’яч.

Стартовий склад Шахтаря

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