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Шахтер сделал видео 10 самых красивых голов в ворота Динамо

17:21 85 Читати українською
Шахтер сделал видео 10 самых красивых голов в ворота Динамо
Шахтер / ФК Шахтер

Донецкий Шахтер опубликовал видео топ-10 самых красивых голов в ворота киевского Динамо.

Шахтер вспомнил лучшие голы в украинском Классическом. "Горняки" на своем YouTube-канале опубликовали видео 10 самых красивых мячей в ворота Динамо.

Шахтер перед Классическим выпустил яркое промо, вспомнив свои лучшие матчи против Динамо

Напомним, в общую группу вернулся Тайсон и бразилец имеет шансы сыграть в субботу, 3 ноября, против "бело-синих".

Матч Шахтер – Динамо состоится 3 ноября в 17:00 на ОСК Металлист в Харькове.

Украина14 тур

Шахтер - Динамо Киев: Суббота 03 ноября 2018

Шахтер
до матча
3
дн
:
21
час
:
13
мин
Динамо Киев
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