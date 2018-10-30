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Шахтар зробив відео 10 найкрасивіших голів у ворота Динамо

17:21 188 Читать на русском
Шахтар зробив відео 10 найкрасивіших голів у ворота Динамо
Шахтар / ФК Шахтар

Донецький Шахтар опублікував відео топ-10 найкрасивіших голів у ворота київського Динамо.

Шахтар пригадав свої найкращі голи в українському Класичному. "Гірники" на своєму YouTube-каналі опублікували відео 10 найкрасивіших м'ячів у ворота Динамо.

Шахтар перед Класичним випустив яскраве промо, пригадавши свої найкращі матчі проти Динамо

Нагадаємо, до загальної групи повернувся Тайсон і бразилець має шанси зіграти в суботу, 3 листопада, проти "біло-синіх".

Матч Шахтар – Динамо відбудеться 3 листопада о 17:00 на ОСК Металіст у Харкові.

Україна14 тур

Шахтар - Динамо: Субота 03 листопада 2018

Шахтар
до матчу
3
дн
:
22
год
:
49
хв
Динамо
перейти до матчу турнірна таблиця матчі
Теги
Динамо Динамо Шахтар Шахтар Відеоновини Шахтар - Динамо
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