Шахтар зробив відео 10 найкрасивіших голів у ворота Динамо

Донецький Шахтар опублікував відео топ-10 найкрасивіших голів у ворота київського Динамо.

Шахтар пригадав свої найкращі голи в українському Класичному. "Гірники" на своєму YouTube-каналі опублікували відео 10 найкрасивіших м'ячів у ворота Динамо.

Шахтар перед Класичним випустив яскраве промо, пригадавши свої найкращі матчі проти Динамо

Нагадаємо, до загальної групи повернувся Тайсон і бразилець має шанси зіграти в суботу, 3 листопада, проти "біло-синіх".

Матч Шахтар – Динамо відбудеться 3 листопада о 17:00 на ОСК Металіст у Харкові.