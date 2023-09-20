Чемпионы Украины против серебряного призера первенства Португалии. Матч, как и онлайн-трансляция Шахтер – Порту на "Футбол 24", стартовал в 22:00. Встреча №7 в истории противостояния "драконов" и "горняков". Португальцы ранее одержали 3 победы. Дончане до сих пор еще не выигрывали, лишь трижды сыграв вничью с отчетным соперником. Ван Леувен неожиданно выпустил в старте абсолютного дебютанта, защитника сборной Танзании Новатуса Мироши. Зато в запасе оказались Азаров, Бондаренко, Кащук и Крыськив.

Шахтер – Порту: онлайн-трансляция матча ЛЧ – стартовые составы

"Футбол 24" совместно с партнером HLIBNY DAR рассказывает об одном из ключевых матчей чемпионов Украины в Лиге чемпионов 2023/24.

Активнее начали номинальные гости (игру принимает немецкий Гамбург). Иван Хайме вывел на удар канадского сборника Эуштакио, но мяч полетел значительно выше ворот. Судакова грубо срезал Давид Кармо. Шахтер до удара стандарт не довел, однако на желтую центрбека соперника присадил. Сикан на 6 минуте ответил любезностью, обеими руками остановив проход Жоау Мариу. Теряется Шахтер под высоким прессингом "драконов". Панически выносит Конопля, теряет мяч в центре поля Келси, Ризнык парирует выстрел Андре Франко, а вот Мироши дает добить Галену.

Шахтер – Порту – видео голов и обзор матча Лиги чемпионов

Спустя 5 минут команда ван Леувена сравняла. Выправились Келси и Конопля. Ракицкий классно разорвал одним длинным пасом линии прессинга, Зубков разогнал правым краем и бросил на ход. Конопля продолжил свои атакующие геройства, вырезав навес в центр, а Келси мягко сбросил в правый угол. И тут Сикан сначала подставил небрежным пасом Мироши. Танзаниец в падении вытолкал мяч обратно на Даниила, который с перепугу отдал еще более провальный поперечный пас. Лемкин не дотянулся, Конопля не успел погасить пожар, Галену оформил дубль за каких-то 7 минут.

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Вроде бы двое опорников на поле, а серединка "горняков" гуляет. Иван Хайме без помех стреляет низом метров с 25, Ризнык эффектно спасает. Была идеальная реализация у Шахтера до 28 минуты (1:5 по ударам). Назарина блестяще нашел пространство на правом фланге и перевел в штрафную – увы, Судаков бахнул значительно выше. И сразу же наказание. У Порту же залетает каждый второй удар. Галену своей скоростью уничтожил Лемкина на левом фланге, после чего нацеленно прострелил. Ризнык не имел никаких шансов против Тареми.

Галену проверяет бдительность Ризныка со средней дистанции. Тареми едва дотягивается до очередного прострела с левого фланга. Такое впечатление, что Шахтер в меньшинстве, причем на игроков так двух минимум. Практически с той же точки, откуда забил, иранский форвард пробивает в Ризныка. Степаненко, у которого была уже желтая, наступил на ногу Зайду. Большое спасибо, синьор итальянский судья Давиде Масса! Это должно было быть удаление. Конопля вновь правильно открывается и вырезает ответный пас, но Назарина путается в собственных ногах и не пробивает.

Зайду Сануси таки не смог продолжить встречу. В перерыве нигерийского фулбека заменил Вендел. На старте второго тайма поджимает Шахтер. Судаков на удивление тонко пяткой с разворота выводит Назарину на ударную позицию ценой в 0,08 xG – вратарь тащит. Георгий пытается сразу же добить, неточно. Мироши сбрасывает прямо под удар Эуштакио – Ризнык героически выручает. Назарина фактически валил соперника на газон, очень похоже было на пенальти.

Лемкин получил серьезное повреждение. Фланговый защитник Азаров поменял израильского центрбека. Также Бондаренко заменил Степаненко. Сикан выдал разрезную передачу, Зубков взял паузу, дожидаясь рывочка Келси. Не дождался и бахнул сам – сейв Кошты. Довольно спокойно на классные разбирается Порту. Правда Иван Хайме тоже прихрамывает, уступая место на поле Нико Гонсалесу. Галену легко обыграл Ракицкого, а дальше Конопля грубо скосил игрока матча. Желтая и мгновенная замена, Гочолеишвили выходит.

Эгиналдо заменил Сикана на 81-й. А еще на 66-й вместо Келси совсем не заметно вышел Кащук. У Ризныка 6 сейвов, а во всем остальном ощутимо не хватает химии. Могли, скажем, вылетать в конту на 89 минуте, но Кащук отдал в спину Зубкову. Почти год назад Шахтер начинал Лигу чемпионов с выездной победы над РБ Лейпциг (1:4). На этот раз так же внешне легко уже проигрывают "горняки". Тогда все завершилось вылетом в Лигу Европы. Сейчас, похоже, тоже будут шансы побороться за все тот же плей-офф ЛЕ, ведь бельгийский Антверпен в другом матче группы H сгорел у Барселоны (5:0). Фавориты на первые два места как-то уж слишком быстро и четко определились.