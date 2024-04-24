Сыграть в Лиге чемпионов – мечта каждого футболиста, не говоря уже о том, чтобы сыграть в турнире сотню матчей. Некоторым звездам это удается, однако празднование не всегда бывает радостным и со звуками фанфар.

Рауль – это фигура, которая сделала весомый вклад как в истории мадридского Реала, так и Лиги чемпионов. Футбол 24 совместно с партнером HLIBNY DAR рассказывает о том, как талантливый испанец первым пересек отметку в 100 матчей в ЛЧ, однако причин для празднования в тот вечер было немного.

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Карьера Рауля – одна из самых ярких в истории футбола. Сын поклонника Атлетико Мадрид, которому еще в юности удалось не просто пробиться в Реал, а "зайти с ноги" и заслужить 7 номер, любовь болельщиков и уважение партнеров. Однако и здесь были страницы, которые сам футболист с радостью согласился бы если не вырвать, то по крайней мере забыть.

В 2006 году трехкратный победитель Лиги чемпионов и один из лучших бомбардиров в истории соревнований вплотную приблизился к отметке в 100 матчей в турнире. Выдающийся юбилей выдающегося футболиста. Который затмил другой не менее выдающийся нападающий.

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21 февраля 2006 года мадридский Реал принимал лондонский Арсенал в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов. "Галактикос" были явными фаворитами: "зубастик" Роналдо, Зидан, Бекхэм, молодой Рамос, Гути, Касильяс, Роберто Карлос – на бумаге выглядело, что у парней Венгера не так много шансов. Нет-нет, Анри и компания вовсе не выглядели слабыми, но выпрыгнуть за небосклон такой звездной команды для любого выглядело преградой, которую нельзя преодолеть, даже если тренировал эту машину Хуан Рамон Лопес Каро, который до того работал с ноунеймами.

Возможно, именно тренерского чутья и не хватило Реалу в том матче. Потенциальный Юбиляр Рауль остался на замене, а проблемы для защиты Арсенала должны были создавать Роналдо и Робиньо. Спойлер – паре бразильцев это не очень то и удалось.

Трибуны Бернабеу требовали победы, но неожиданно для них звездные любимцы имели не очень много шансов, чтобы подарить им такую радость. А вот канонирам нужно было лишь немного магии Анри. Просто посмотрите, как француз одним спринтом деклассировал половину "галактикос".

#OTD in 2006: Arsenal beat Real Madrid 1-0 at the Bernabéu thanks to a sensational Thierry Henry solo goal. pic.twitter.com/KJAPo2ln6O — Throwback Arsenal (@ThrowbackAFC) February 21, 2018

Вскоре Рауль таки появился на поле – Хуан Рамон Лопес Каро бросал его в бой вместо Робиньо в надежде вырвать хотя бы ничью. Трибуны встретили своего кумира с надеждой, однако даже комментаторы не очень подчеркивали то, что впервые в истории Лиги чемпионов футболист проводит аж 100-й матч. Шок от шедевра Анри до сих пор не прошел.

Финальный свисток Сантьяго Фарины зафиксировал минимальную победу гостей. Более 80 тысяч зрителей на трибунах неловко провожали свою звездную команду, лишь одиночные голоса приветствовали Рауля с юбилеем. Сам он не слишком радовался новому достижению – над головой висела угроза вылета из турнира.

Вскоре она воплотилась: команды расписали нулевую ничью, а затем Арсенал впервые в своей истории стал финалистом. Но каким бы ни был исход этого противостояния, Рауль навсегда останется первым футболистом, которому удалось провести 100 матчей в рамках турнира сильнейших команд Европы.