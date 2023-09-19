Чемпионы Украины против серебряного призера первенства Португалии. Матч, как и онлайн-трансляция Шахтер – Порту на "Футбол 24", стартует в 22:00. Встреча №7 в истории противостояния "драконов" и "горняков". Португальцы одержали 3 победы. Дончане до сих пор еще не выигрывали, лишь трижды сыграв вничью с отчетным соперником. Где смотреть матч Шахтер – Порту онлайн? Игру транслирует MEGOGO Футбол 1. На этом же канале в 21:00 начнет свою работу предматчевая студия. Отмечаем, что 21-летний защитник сборной Танзании Новатус Мироши дебютирует за донецкий клуб. Также неожиданность в центре полузащиты, где дуэт опорников со Степаненко составил Назарина. Похоже также, что Сикан будет играть левого вингера, а Келси в центре нападения.

Шахтер – Порту: анонс и прогноз на матч Лиги чемпионов

Шахтер: Ризнык – Конопля, Лемкин, Ракицкий, Мироши – Степаненко, Назарина – Зубков, Судаков, Сикан – Келси

Запасные: Рудько, Пузанков, Гочолеишвили, Азаров, Козик, Кастильо, Эгиналду, Крыськив, Бондаренко, Очеретько, Кащук, Вьюнник

Порту: Диегу Кошта – Жоау Мариу, Пепе, Карму, Зайду – Эуштакио, Ален Варела, Андре Франко – Галену, Тареми, Иван Хайме