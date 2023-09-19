Шахтер принимает Порту в рамках первого тура Лиги чемпионов. Видео голов смотрите в этой новости.

Поединок в Гамбурге начался в 22:00 по киевскому времени. Шахтер пропустил уже на восьмой минуте. Келси проиграл борьбу в центре поля, а опорники оставили без присмотра Франко. Ризнык потянул удар в нижний угол, но накрыть добивание Галену уже было некому.

"Горнякам" удалось быстро ответить. Конопля добежал до чужой штрафной и навесил на голову Келси, который отличился в дебютном матче на уровне ЛЧ.

Шахтер снова провалился на своей половине. Сикан пришел помогать обороне, но отдал неряшливую передачу поперек поля – Галену перехватил и оформил дубль.

Это, пожалуй, был лучший тайм в жизни хавбека Порту. Вскоре Галену к 2 голам добавил ассист на Тареми – 1:3.