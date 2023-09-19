Чемпіони України проти срібного призера першості Португалії. Матч, як і онлайн-трансляція Шахтар – Порту на "Футбол 24", стартував о 22:00. Зустріч №7 в історії протистояння "драконів" і "гірників". Португальці раніше здобули 3 перемоги. Донеччани досі ще не вигравали, лише тричі зігравши внічию зі звітним суперником. Ван Леувен несподівано випустив у старті абсолютного дебютанта, захисника збірної Танзанії Новатуса Міроші. Натомість у запасі опинилися Азаров, Бондаренко, Кащук і Криськів, які награвалися в основі на поєдинках УПЛ.

Шахтар – Порту: онлайн-трансляція матчу ЛЧ – стартові склади

"Футбол 24" спільно з партнером HLIBNY DAR розповідає про один із ключових матчів чемпіонів України у Лізі чемпіонів 2023/24.

Активніше почали номінальні гості (гру приймає німецький Гамбург). Іван Хайме вивів на удар канадського збірника Еустакіо, але м'яч полетів значно вище воріт. Судакова грубо зрізав Давід Кармо. Шахтар до удару стандарт не довів, однак на жовту центрбека суперника присадив. Сікан на 6 хвилині відповів люб'язністю, обома руками зупинивши прохід Жоау Маріу. Губиться Шахтар під високим пресингом "драконів". Панічно виносить Конопля, губить м'яч у центрі поля Келсі, Різник парирує постріл Андре Франко, а ось Міроші дає добити Галену.

Шахтар – Порту – відео голів і огляд матчу Ліги чемпіонів

Через 5 хвилин команда ван Леувена зрівняла. Виправилися Келсі та Конопля. Ракицький класно розірвав одним довгим пасом лінії пресингу, Зубков розігнав правим краєм і кинув на хід. Конопля продовжив свої атакувальні геройства, вирізавши навіс у центр, а Келсі м'яко скинув у правий кутик. І тут Сікан спочатку підставив недбалим пасом Міроші. Танзанієць у падінні виштовхав м'яч назад на Данила, який з переляку віддав ще провальніший поперечний пас. Лемкін не дотягнувся, Конопля не встиг погасити пожежу, Галену оформив дубль за якихось 7 хвилин.

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Ніби двоє опорників на полі, а серединка "гірників" гуляє. Іван Хайме без перешкод стріляє низом метрів з 25, Різник ефектно рятує. Була ідеальна реалізація у Шахтаря до 28 хвилини (1:5 за ударами). Назарина блискуче знайшов простір на правому фланзі та перевів у штрафний – на жаль, Судаков бахнув значно вище. І відразу ж покарання. У Порту ж залітає кожен другий удар. Галену своєю швидкістю знищив Лемкіна на лівому фланзі, після чого націлено прострілив. Різник не мав жодних шансів проти Таремі.

Галену перевіряє пильність Різника із середньої дистанції. Таремі ледь дотягується до чергового прострілу з лівого флангу. Таке враження, що Шахтар у меншості, причому на гравців так двох мінімум. Практично з тої ж точки, звідки забив, іранський форвард пробиває в Різника. Степаненко, в якого була вже жовта, наступив на ногу Зайду. Щиро дякуємо, синьйоре італійський суддя Давіде Масса! Це мало бути вилучення. Конопля знову правильно відкривається і вирізає пас у відповідь, але Назарина плутається у власних ногах і не пробиває.

Зайду Санусі таки не зміг продовжити зустріч. У перерві нігерійського фулбека замінив Вендел. На старті другого тайму підтискає Шахтар. Судаков напрочуд тонко п'ятою з розвороту виводить Назарину на ударну позицію ціною в 0,08 xG – воротар тягне. Георгій намагається відразу ж добити, невлучно. Міроші скидає прямо під удар Еустакіо – Різник героїчно виручає. Назарина фактично валив суперника на газон, дуже схоже було на пенальті.

Лемкін зазнав серйозного пошкодження. Фланговий захисник Азаров поміняв ізраїльського центрбека. Також Бондаренко замінив Степаненка. Сікан видав розрізну передачу, Зубков взяв паузу, чекаючи ривочок Келсі. Не дочекався і бахнув сам – сейв Кошти. Доволі спокійно на класі розбирається Порту. Щоправда Іван Хайме теж накульгує, поступаючись місцем на полі Ніко Гонсалесу. Галену легко обіграв Ракицького, а далі Конопля грубо скосив гравця матчу. Жовта і миттєва заміна, Гочолеішвілі виходить.

Егіналдо замінив Сікана на 81-й. А ще на 66-й замість Келсі зовсім не помітно вийшов Кащук. У Різника 6 сейвів, а в усьому іншому відчутно бракує хімії. Могли, скажімо, вилітати в конту на 89 хвилині, але Кащук віддав у спину Зубкову. Майже рік тому Шахтар починав Лігу чемпіонів із виїзної перемоги над РБ Лейпциг (1:4). Цього разу так само зовні легко вже програють "гірники". Тоді все завершилося вильотом у Лігу Європи. Зараз, схоже, теж будуть шанси поборотися за все той же плей-офф ЛЄ, адже бельгійський Антверпен в іншому матчі групи H згорів у Барселоні (5:0). Фаворити на перші два місця якось аж надто швидко і чітко визначилися.

За очікуваними голами маємо ніби й значний відрив, але гострота передач практично рівна. Тож можемо констатувати, що по суті Шахтар віддав матч Порту сам. Помилки Келсі та Сікана подарували 2 голи – супернику навіть не треба було напружуватися і щось придумувати. А ще програні підбирання, опорні хавбеки, які не впоралися з місією страхування, і подвійний удар Лемкіна. Сам дозволив себе відвозити та й пас Сікана у поліклініку міг прийняти краще. А завершив усе ще й травмою. Ван Леувен вирішив не довіряти Козіку вихід на заміну, але це вже ні на що особливо не впливало. Порту після перерви збавив тиск і зіграв за рахунком.

Якщо вірити інсайдерам, Йовічевіча звільняли через те, що найвище керівництво не пробачило приниження від Фейєнорда в ЛЄ (7:1). Так ось, тоді трапилися майже така ж статистика пропущених ударів – і навіть з меншим xG суперника і більшим своїм показником очікуваних голів. Просто сьогодні 6 сейвів зробив Різник, а тоді в роттердамців залітало геть усе. Прогрес наразі лише в меншому рахунку, але суперник так само, як тоді навесні контролював гру практично від і до.

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