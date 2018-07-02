Шахтер презентовал проморолик новой выездной формы с участием Верняева и Беднякова

"Горняки" вскоре представят новую выездную форму и сняли проморолик к ней.

В Киеве состоялись съемки промовидео, что представит болельщикам новую выездную форму Шахтера.

Участие в съемках приняла альпинистка Татьяна Яловчак, которая покорила семь главных вершин мира, в том числе Эверест, а также олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Олег Верняев и известный телеведущий Андрей Бедняков. Все они болельщики Шахтера.

"Очень необычная и веселая получилась съемка, тем более в такой замечательной и дружной компании! Подобной презентации новой формы в моей карьере еще не было. Хорошо, что клуб так небанально подходит к простым, казалось бы, вещей. Это интересный опыт, который применяют в Европе. Именно экипировка весьма специфично. Думаю, все будут удивлены и вскоре смогут сами его оценить", – рассказал Андрей Пятов.

"Чем креативнее клуб подходит к представлению формы или игроков, тем больше это привлекает зрителей и болельщиков. Могу сказать, что ролик будет веселым и смешным, ведь на съемочной площадке царила именно такая атмосфера.

Что же касается самого экипировка, то он выполнен в несколько непривычном для нас окраске: раньше всегда было черно-оранжевую домашнее и белое гостевое, а здесь совсем новый цвет с особым смыслом. При этом форма осталась высокотехнологичной и инновационной, как и всегда в Nike. Важно, чтобы для футболистов она была легкой и удобной, а для зрителей - визуально привлекательной. Убежден, в ней мы дальше демонстрировать хорошую игру и тишитимемо болельщиков победами", – подытожил Тарас Степаненко.

"Мне нравится, что Шахтер делает такие имиджевые классные и интересные презентации. Это практика лучших европейских клубов, среди которых, несомненно, и" горняки ". О новой форме могу сказать, что она необычная, однако подробностей раскрывать - пусть будет интрига для болельщиков. Дождитесь! ", – отметил телеведущий Андрей Бедняков