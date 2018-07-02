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Шахтар презентував проморолик нової виїздної форми за участі Верняєва та Бєднякова

3 липня 06:30 8 Читать на русском
Шахтар презентував проморолик нової виїздної форми за участі Верняєва та Бєднякова
"Гірники" випустили проморолик нової виїздної форми.

"Гірники" невдовзі представлять нову виїздну форму та зняли проморолик до неї.

У Києві відбулися зйомки промовідео, що представить вболівальникам нову виїзну форму Шахтаря.

Участь у зйомках взяла альпіністка Тетяна Яловчак, яка підкорила сім головних вершин світу, у тому числі Еверест, а також олімпійський чемпіон зі спортивної гімнастики Олег Верняєв і відомий телеведучий Андрій Бєдняков. Усі вони вболівальники Шахтаря.

"Дуже незвична й весела вийшла зйомка, тим паче в такій чудовій і дружній компанії! Подібної презентації нової форми в моїй кар’єрі ще не було. Добре, що клуб так небанально підходить до простих, здавалося б, речей. Це цікавий досвід, який застосовують у Європі. Саме екіпірування дуже специфічне. Гадаю, всі будуть здивовані та невдовзі зможуть самі його оцінити", – розповів Андрій Пятов.

"Чим креативніше клуб підходить до представлення форми або гравців, тим більше це зацікавлює глядачів і вболівальників. Можу сказати, що ролик буде веселим та смішним, адже на знімальному майданчику панувала саме така атмосфера.

Що ж до самого екіпірування, то його виконано в дещо незвичному для нас забарвленні: раніше завжди було чорно-оранжеве домашнє та біле гостьове, а тут зовсім новий колір з особливим змістом. При цьому форма лишилася високотехнологічною й інноваційною, як і завжди в Nike. Важливо, щоб для футболістів вона була легкою та зручною, а для глядачів – візуально привабливою. Переконаний, у ній ми далі демонструватимемо гарну гру і тішитимемо вболівальників перемогами", – підсумував Тарас Степаненко.

"Мені подобається, що Шахтар робить такі іміджеві класні й цікаві презентації. Це практика найкращих європейських клубів, серед яких, безсумнівно, і "гірники". Про нову форму можу сказати, що вона незвичайна, однак подробиць не розкриватиму – нехай буде інтрига для вболівальників. Дочекайтеся!", – відзначив телеведучий Андрій Бєдняков.

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