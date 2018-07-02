Шахтар презентував проморолик нової виїздної форми за участі Верняєва та Бєднякова

"Гірники" невдовзі представлять нову виїздну форму та зняли проморолик до неї.

У Києві відбулися зйомки промовідео, що представить вболівальникам нову виїзну форму Шахтаря.

Участь у зйомках взяла альпіністка Тетяна Яловчак, яка підкорила сім головних вершин світу, у тому числі Еверест, а також олімпійський чемпіон зі спортивної гімнастики Олег Верняєв і відомий телеведучий Андрій Бєдняков. Усі вони вболівальники Шахтаря.

"Дуже незвична й весела вийшла зйомка, тим паче в такій чудовій і дружній компанії! Подібної презентації нової форми в моїй кар’єрі ще не було. Добре, що клуб так небанально підходить до простих, здавалося б, речей. Це цікавий досвід, який застосовують у Європі. Саме екіпірування дуже специфічне. Гадаю, всі будуть здивовані та невдовзі зможуть самі його оцінити", – розповів Андрій Пятов.

"Чим креативніше клуб підходить до представлення форми або гравців, тим більше це зацікавлює глядачів і вболівальників. Можу сказати, що ролик буде веселим та смішним, адже на знімальному майданчику панувала саме така атмосфера.

Що ж до самого екіпірування, то його виконано в дещо незвичному для нас забарвленні: раніше завжди було чорно-оранжеве домашнє та біле гостьове, а тут зовсім новий колір з особливим змістом. При цьому форма лишилася високотехнологічною й інноваційною, як і завжди в Nike. Важливо, щоб для футболістів вона була легкою та зручною, а для глядачів – візуально привабливою. Переконаний, у ній ми далі демонструватимемо гарну гру і тішитимемо вболівальників перемогами", – підсумував Тарас Степаненко.

"Мені подобається, що Шахтар робить такі іміджеві класні й цікаві презентації. Це практика найкращих європейських клубів, серед яких, безсумнівно, і "гірники". Про нову форму можу сказати, що вона незвичайна, однак подробиць не розкриватиму – нехай буде інтрига для вболівальників. Дочекайтеся!", – відзначив телеведучий Андрій Бєдняков.