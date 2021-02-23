Динамо объявило состав на ответный матч с Брюгге
Мирча Луческу определился со списком игроков, которые полетели на матч 1/16 Лиги Европы против Брюгге.
В расширенный состав попали 24 футболиста, сообщает официальный сайт киевского клуба.
Брюгге – Динамо: прогноз на решающий матч 1/16 Лиги Европы
Вратари: Бущан, Нещерет, Бойко;
Защитники: Попов, Миколенко, Караваев, Сидклей, Тымчик, Забарный, Сирота, Кендзера;
Полузащитники: Сидорчук, Шепелев, Шапаренко, Де Пена, Цыганков, Леднев, Андриевский, Буяльский, Дуэлунд;
Нападающие: Родригес, Беседин, Супряга, Ванат.
Отметим, что ответный матч Брюгге – Динамо состоится 25 февраля, начало в 22:00. Первая встреча завершилась вничью 1:1.
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