Центральный защитник Шахтера Витао ныне на правах аренды выступает за Интернасьонал. Его контракт с бразильцами действует до 30 июня 2023 года. "Колорадос" хотели бы оставить 23-летнего футболиста в своей команде на постоянной основе, однако этому могут помешать финансовые аппетиты "горняков".

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По сообщению Portal do Colorado, ранее Шахтер готов был отпустить Витао за 4 млн евро, но Интернасьонал постоянно пытался сбить цену на футболиста. Теперь, когда защитник стал ключевой фигурой в коллективе, бразильцы готовы выложить выше упомянутую сумму, но она уже не устраивает дончан. Шахтер готов к продаже Витао, но только за 7,2 миллиона евро, а это выходит за пределы возможностей Интернасьонала.

Напомним, контракт Витао с "горняками" действует до лета 2024 года. Transfermarkt оценивает игрока в 6 млн евро.

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