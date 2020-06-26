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Динамо получило результаты тестов на COVID-19 перед матчем с Десной

07:30 - Читати українською
Динамо получило результаты тестов на COVID-19 перед матчем с Десной
ФК Динамо

Медицинский штаб Динамо узнал результаты очередных ПЦР-тестов игроков и персонала киевского клуба.

 

Игроки, тренерский штаб и персонал Динамо прошли ПЦР-тесты на наличие коронавируса COVID-19, сообщает официальный сайт "бело-синих".

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Как сообщил медицинский штаб киевского клуба, тесты всех игроков, тренерского штаба и персонала, задействованного в подготовке первой команды, дали отрицательный результат. Команда продолжает в плановом режиме готовиться к матчу с Десной в рамках 28-го тура УПЛ, который состоится 28 июня.

Напомним, что динамовцы, согласно медицинскому протоколу УПЛ, проходят ПЦР-тесты на наличие COVID-19 каждые 14 дней. Предыдущие тесты "бело-синих" также дали отрицательный результат.

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