Шахтер принимает Полесье во Львове в рамках 15 тура чемпионата Украины. Стартовые составы и ссылка на онлайн-трансляцию игры – в этой новости на "Футбол 24".

Матч, как и онлайн-трансляция Шахтер – Полесье, стартует в 19:00. Поединок 15 тура Премьер-лиги пройдет на Арене Львов.

Шахтер – Полесье: анонс матча УПЛ

После 14 туров УПЛ Полесье занимает второе место турнирной таблицы (29 очков), отставая от СК Днепр-1 на 1 пункт. При этом команда Юрия Калитвинцева в текущем сезоне уже обыграла Динамо. У Шахтера 24 балла и две игры в запасе. В прошлом туре, перед паузой на матчи сборных, "оранжево-черные" потерпели первое поражение в чемпионате под руководством Марино Пушича, уступив СК Днепр-1 со счетом 1:3.

Напомним, уже во вторник, 28 ноября, Шахтер сыграет матч 5-го тура Лиги чемпионов против Антверпена. Ничья или победа над бельгийцами гарантируют Шахтеру как минимум участие в плей-офф Лиги Европы.

Где смотреть онлайн матч Шахтер – Полесье? Онлайн-трансляция игры доступна на MEGOGO, Setanta Sports, Киевстар ТВ. "Футбол 24" проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.

Стартовые составы:

Шахтер: Ризнык – Конопля, Бондарь, Матвиенко, Азаров – Степаненко, Крыськив – Зубков, Судаков, Невертон – Сикан.

Запасные: Рудько, Эгиналду, Швед, Гочолейшвили, Келси, Топалов, Педриньо, Очеретько, Назарина, Козик, Ракицкий, Кащук.

Полесье: Бойко – Тэйлор, Чоботенко, Шабанов, Шаповал – Крушинский, Танковский – Козак, Грицук, Макуана – Будковский.

Запасные: Кудрик, Гитченко, Мозес Джарджу, Кравченко, Смоляков, Огиря, Кушниренко, Мустафаев, Шастал, Янаков, Ариэльсон, Поспелов.