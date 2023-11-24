Шахтер в рамках 15-го тура УПЛ сыграет с Полесьем. Анонс и прогноз букмекеров на матч читайте на "Футбол 24".

Матч Шахтер – Полесье состоится сегодня, 24-го ноября, на стадионе "Арена Львов". Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по киевскому времени. Смотреть игру можно бесплатно на MEGOGO.

Вот мы и подошли к последнему туру первого круга УПЛ 2023/24. Концом зимней части он, как всегда, не станет – чемпионат отправится на паузу только через две недели. К тому времени Шахтеру критически необходимо улучшить свои позиции, ведь после поражения от СК Днепр-1 турнирная ситуация ухудшилась.

Мало того, что дончане остались на четвертой позиции в УПЛ, так они еще и на первую до весны не вернутся. Команда отстает от "спортклубовцев" на шесть очков (а именно они лидируют), имея поражение в личной встрече – при таких условиях даже два матча в запасе не помогут догнать конкурента. Полесье же может стать преградой и на пути ко второму месту, ведь житомиряне имеют на пять зачетных баллов больше.

Осечка в поединке с новичком УПЛ создаст Шахтеру колоссальные проблемы в битве за золото. Да и о конкурентах снизу не следует забывать – Рух держится на равных по очкам, Черноморец отстает на пять, Динамо – на шесть. Конечно, подопечные Марино Пушича остаются фаворитами в борьбе за медали, однако каждая следующая неудача рискует ухудшить качество металла у них. Полесье надо побеждать любой ценой.

Болей и делай прогнозы.

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После победы над Барселоной казалось, что "горнякам" по силам снести любой коллектив в нашем родном болотце. Впрочем, неудача с СК Днепр-1 дала понять – Марино Пушича рано короновали. У него еще немало работы впереди.

Самое главное, поражение продемонстрировало середнякам способность бить дончан в относительно простом стиле УПЛ. Матвиенко и Ракицкий все такие же привозные защитники, Ризнык пока что не Трубин, а позиционная атака Шахтера пока что не на уровне Манчестер Сити. Именно поэтому интрига в матче против Полесья очень велика.

Житомиряне, как и СК Днепр-1, имеют очень мощный состав. Они выбили машину Юрия Максимова из Кубка, забили три гола Динамо, разгромили Ворсклу и сдержали Кривбасс. Меньше подопечных Юрия Калвитвинцева пропускает только Колос, а по показателю ожидаемых пропущенных коллектив держится в топ-4. Острота ударов по воротам Бойко одна из самых низких в лиге, а сам Дэн отвел уже 3,3 ожидаемых гола – по этому показателю он входит в топ-5.

Правда, у Полесья достаточно примитивная атака. Если бы не преимущество в индивидуальном классе, частый фарт с арбитражем и тактические провалы отдельных соперников, команда бы набрала значительно меньше баллов. Конечно, так можно сказать о многих, однако житомиряне могли бы выжимать из своего состава гораздо больше – пока же они играют, как типичный украинский середняк. Если против него не раскрываться, то он мало что сделает.

Вот только Шахтеру раскрываться придется. А оборона не является лучшим звеном дончан – мягко говоря. Кроме того, Марино Пушичу необходимо провести определенную ротацию, ведь некоторые лидеры приехали из сборной, а уже во вторник играть с Антверпеном. Вряд ли перестановки в составе будут масштабными, но они нужны.

Именно поэтому следует включить трансляцию с Арены Львов в 19:00. Сегодня там будет очень интересно.

Кадровая ситуация

Травмированы: Траоре, Петряк – Назаренко, Будковский

Дисквалифицированные: –

Ориентировочные составы на матч Шахтер – Полесье

Шахтер: Резник – Гочолеишвили, Бондарь, Ракицкий, Азаров – Степаненко – Зубков, Крыськив, Судаков, Невертон – Сикан

Полесье: Бойко – Кравченко, Чоботенко, Шабанов, Смоляков – Огиря – Козак, Крушинский, Танковский, Макуана – Ариэльсон

Прогноз букмекеров

Надежный букмекер FAVBET считает Шахтер фаворитом матча УПЛ. На победу подопечных Марино Пушича дают 1.49, а на триумф Полесья – 7.80. Ничью оценили коэффициентом 4.45.

Специалисты не определились, будет ли матч результативным. Тотал больше 2.5 оценивается коэффициентом 1.95, аналогичный тотал меньше – 1.96. Гол Даниила Сикана умножит вашу ставку на 2.20, а Бени Макуана – на 3.00.

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