Шахтар приймає Полісся у Львові в рамках 15-го туру чемпіонату України. Стартові склади і посилання на онлайн-трансляцію гри – в цій новині на "Футбол 24".

Матч, як і онлайн-трансляція Шахтар – Полісся, стартує о 19:00. Поєдинок 15-го туру Прем'єр-ліги пройде на Арені Львів.

Шахтар – Полісся: анонс матчу УПЛ

Після 14-ти турів УПЛ Полісся посідає друге місце турнірної таблиці (29 очок), відстаючи від СК Дніпро-1 на 1 пункт. При цьому команда Юрія Калітвінцева у поточному сезоні вже обіграла Динамо. У Шахтаря 24 бали і дві гри в запасі. У минулому турі, перед паузою на матчі збірних, "помаранчево-чорні" зазнали першої поразки в чемпіонаті під керівництвом Маріно Пушіча, поступившись СК Дніпро-1 з рахунком 1:3.

Нагадаємо, вже у вівторок, 28 листопада, Шахтар зіграє матч 5-го туру Ліги чемпіонів проти Антверпена. Нічия чи перемога над бельгійцями гарантують Шахтарю як мінімум участь у плей-офф Ліги Європи.

Де дивитися онлайн матч Шахтар – Полісся? Онлайн-трансляція гри доступна на MEGOGO, Setanta Sports, Київстар ТБ. "Футбол 24" проведе текстову онлайн-трансляцію поєдинку.

Стартові склади:

Шахтар: Різник – Конопля, Бондар, Матвієнко, Азаров – Степаненко, Криськів – Зубков, Судаков, Невертон – Сікан.

Запасні: Рудько, Егіналду, Швед, Гочолейшвілі, Келсі, Топалов, Педрінью, Очеретько, Назарина, Козік, Ракицький, Кащук.

Полісся: Бойко – Тейлор, Чоботенко, Шабанов, Шаповал – Крушинський, Танковський – Козак, Грицук, Макуана – Будківський.

Запасні: Кудрик, Гітченко, Мозес Джарджу, Кравченко, Смоляков, Огіря, Кушніренко, Мустафаєв, Шастал, Янаков, Аріельсон, Поспєлов.