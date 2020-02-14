Бутко во второй раз стал отцом – игрок Шахтера назвал сына Златаном

Защитник Шахтера Богдан Бутко во второй раз стал отцом – вчера у него родился сын.

Малыша назвали Златаном. Он родился весом 3 килограмма 900 граммов и ростом 52 сантиметра. В семье Бутко уже подрастает старший сын – Милан, которому 3 года.

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"Спасибо моей жене Екатерине за сына. Я очень счастлив. Чувство переполняют", – поделился эмоциями футболист с пресс-службой Шахтера.

Отметим, что в текущем сезоне 29-летний Бутко не сыграл ни одного официального матча за первую команду Шахтера. Недавно его сватали в польский Лех, но переход сорвался из-за травмы защитника.

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