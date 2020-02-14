toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Украина
УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ МИЛАН - ЮВЕНТУС ДИНАМО КИЕВ КАРПАТЫ

Бутко во второй раз стал отцом – игрок Шахтера назвал сына Златаном

11:41 12 Читати українською
Бутко во второй раз стал отцом – игрок Шахтера назвал сына Златаном
Богдан Бутко / ФК Шахтер

Защитник Шахтера Богдан Бутко во второй раз стал отцом – вчера у него родился сын.

Малыша назвали Златаном. Он родился весом 3 килограмма 900 граммов и ростом 52 сантиметра. В семье Бутко уже подрастает старший сын – Милан, которому 3 года.

Трансфер Бутко в Лех сорвался – известна причина

"Спасибо моей жене Екатерине за сына. Я очень счастлив. Чувство переполняют", – поделился эмоциями футболист с пресс-службой Шахтера.

Отметим, что в текущем сезоне 29-летний Бутко не сыграл ни одного официального матча за первую команду Шахтера. Недавно его сватали в польский Лех, но переход сорвался из-за травмы защитника.

Із Шахтаря – на вихід: 8 гравців донецького клубу, яким потрібно терміново рятувати свою кар'єру

blog_ava
Ювентус спас ничью с Миланом в полуфинале Кубка: звёзды оправдывают статус, реабилитация Пиоли и кризис туринцев
03:48
609
Теги
Богдан Бутко Богдан Бутко Шахтер Шахтер
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
9
час
:
34
мин
Боруссия Дортмунд
21:30
Айнтрахт Франкфурт
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук