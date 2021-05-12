"Целый год у Шахтера не было трансферов. Даже после успешных сезонов команды проводят точечную селекцию. Сейчас Шахтер остался без титулов. Поэтому, думаю, трансферы "горнякам" нужны.

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В первую нужно обратить внимание на форварда. Мораес сломался и, скорее всего, пропустит осеннюю часть сезона. Есть Дентиньо, Фернандо, но еще бы один игрок на эту позицию не помешал бы. Что касается других линий, то по одному игроку можно было бы в каждую линию. Но, чтобы они составили конкуренцию, а не для количества", – сказал Белик в комментарии Zbirna.com.

Напомним, донецкий клуб в текущем сезоне не взял ни одного трофея: в чемпионате "горняки" отстали от Динамо на 11 очков, в Кубке Украины уступили Агробизнесу в четвертьфинале турнира, а в Лиге Европы вылетели от Ромы (5:1 по сумме двух матчей) в 1/8 финала.

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