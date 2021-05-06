Минай подходит к встрече против Шахтера практически обреченным на вылет. За два тура до конца сезона закарпатцы держатся на последней позиции в турнирной таблице, отстав от ближайшего конкурента (Олимпика) на три очка – кроме того, у дончан и соседних Ингульца с Мариуполем есть преимущество над "лисами" по личным встречам. Хуже всего то, что далее по календарю у минайцев стоит Ворскла, которая не будет иметь права на осечку.

Таким образом, подопечным Николая Цымбала необходимо набрать от четырех до шести зачетных баллов и при этом молиться на осечки конкурентов. Между тем, Минай в последних двенадцати турах потерпел восемь поражений, забив всего шесть голов – причем обидчиками были не только лидеры или середняки, а и аутсайдеры УПЛ. Нынешняя проигрышная серия составляет уже три поединка.

Обидно, ведь потенциал у команды присутствует – закарпатцы могли бы идти на 12-й позиции в УПЛ. "Лисов", при всей депрессивности их футбола, страшно убивает реализация – команда не забила 10,4 ожидаемых голов (самый высокий недобор в текущем сезоне УПЛ). С той же Зарей на выходных подопечные Николая Цымбала выглядели значительно лучше луганчан, однако куча моментов не превратилась в голы. Когда прицел у форвардов настроен, как следует, Минай способен вынести Десну со счетом 3:1, однако пока тот перформанс остается единичным случаем.

Проблемы Миная на этом не заканчиваются. Шахтер в конце сезона уже привык сидеть на чемоданах, валяя дурака перед отпуском, однако сейчас дончане должны быть максимально сконцентрированными – Заря вчера приблизилась ко второму месту на дистанцию ​​в одно очко. Конечно, никто не верит в возможность потеснить "горняков" из зоны ЛЧ, учитывая простоту их календаря, однако в победы Агробизнеса, Львова и Александрии над "оранжево-черными" тоже никто не верил.

Именно на эту уязвимость Шахтера должен надеяться Минай, однако и здесь "лисам" не везет. Сегодня подопечные Луиша Каштру вряд ли будут играть в полноги, ведь есть риск потерять позицию в зоне ЛЧ – именно ради нее легионеры переходили в клуб. В игровом же плане команды находятся на разных планетах.

Да, у дончан есть определенные проблемы с входом в штрафную, качеством дистрибуции и при обороне на стандартах, однако в матче против СК Днепр-1 "горняки" выглядели уверенно, почти ничего не позволив сильному сопернику. Словом, закарпатцам придется столкнуться с мотивированным и злым Шахтером. Ну а кто говорил, что должно быть легко?

Кадровая ситуация

Травмированные: Кожанов (под вопросом), Нуриев – Мораес, Исмаили, Коноплянка, Бондарь, Марлос (под вопросом)

Дисквалифицированы: Ткачук (Минай)

Ориентировочные составы составы на матч Минай – Шахтер

Минай: Попович – Маембе, Лопырёнок, Матич, Малепе – Петрусенко, Снежко – Пиняшко, Хахлев, Багайоко – Ахмедзаде

Шахтер: Трубин – Додо, Кривцов, Матвиенко, Корниенко – Степаненко, Майкон – Тете, Патрик, Соломон – Дентиньо

Прогноз "Футбол 24" – 0:2

Минай, конечно же, настроится, однако одной мотивации в матче, где Шахтер решает вопрос прописки в зоне ЛЧ, мало. "Горняки", несмотря на все свои проблемы, в таком важном поединке будут играть исключительно на победу – а что могут противопоставить "лисы? Команда забивает по 0,5 голов за тур, а ныне закарпатцы остались без главного бомбардира.

Шахтер – фаворит встречи. Трудно поверить в потерю очков со стороны подопечных Луиша Каштру, хотя и голевой феерии ожидать не стоит. Слишком уж много кадровых потерь понесли "оранжево-черные".