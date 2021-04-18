Шахтер начал переговоры с Де Дзерби, – TMW
Боссы донецкого клуба взялись решать вопрос с новым тренером "горняков".
Как известно, донецкий Шахтер проявляет интерес к главному тренеру Сассуоло Роберто Де Дзерби.
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По сообщению Tuttomercatoweb, "горняки" уже вступили с 41-летним специалистом в переговоры, которые находятся на продвинутой стадии.
Ранее о неофициальных контактах между Шахтером и Де Дзерби заявил бывший игрок сборной Италии Антонио Кассано, а известный журналист Николо Скира отметил, что в назначении коуча Сассуоло лично заинтересован директор по футболу "горняков" Дарио Срна.
Шахтеру придется выдержать конкуренцию с неназванным испанским клубом. "Срна любит Де Дзерби и от имени команды проявляет к нему интерес. Но на тренера нацелился и один испанский клуб. Сам Роберто не определился со своим будущим", – написал Скира в своем Твиттере.
Напомним, Де Дзерби тренирует Сассуоло с лета 2018 года. Под его руководством команда второй сезон подряд держится на восьмой строчке Серии А, демонстрируя сверхрезультативную игру. Ранее коуч работал с Палермо, Беневенто, Фоджа и Дарфо Боарио.
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