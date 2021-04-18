Як відомо, донецький Шахтар проявляє інтерес до головного тренера Сассуоло Роберто Де Дзербі.

Кассано: Шахтар розпочав переговори з моїм другом Де Дзербі

За повідомленням Tuttomercatoweb, "гірники" вже вступили з 41-річним фахівцем у переговори, які перебувають на просунутій стадії.

Раніше про неофіційні контакти між Шахтарем і Де Дзербі заявив колишній гравець збірної Італії Антоніо Кассано, а відомий журналіст Ніколо Скіра зазначив, що у призначенні коуча Сассуоло особисто зацікавлений директор з футболу "гірників" Даріо Срна.

Шахтарю доведеться витримати конкуренцію з неназваним іспанським клубом. "Срна любить Де Дзербі і від імені команди проявляє до нього інтерес. Але на тренера націлився й один іспанський клуб. Сам Роберто не визначився зі своїм майбутнім", – написав Скіра у своєму Твіттері.

Нагадаємо, Де Дзербі тренує Сассуоло з літа 2018 року. Під його керівництвом команда другий сезон поспіль тримається на восьмій сходинці Серії А, демонструючи надрезультативну гру. Раніше коуч працював з Палермо, Беневенто, Фоджою і Дарфо Боаріо.

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