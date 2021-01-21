Шахтер встречается с Лехом в рамках зимних сборов. Стартовые составы команд и ссылка на онлайн-трансляцию – в этой новости на "Футбол 24".

Шахтер на сборах в Турции готовится к возобновлению сезона. Первым соперником дончан в новом году стал польский Лех, с которым чемпион Украины часто встречается (разгромная победа в 2019-м и минимальная в 2020-м).

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Спарринг стартует в 16:00. Смотреть матч можно только на Shakhtar TV (доступен на платформах MEGOGO, OLL.TV, Sweet.tv, Divan.tv) и в клубном приложении Shakhtar Club.

Стартовый состав Шахтера: Трубин – Болбат, Бондарь, Матвиенко, Сиприано – Майкон – Тете, Судаков, Патрик, Коноплянка – Мораес.

Стартовый состав Леха: ван дер Харт – Червиньски, Шатка, Саламон, Пухач – Карльстрем, Тиба – Скораш, Мархвиньски, Каминьски – Исхак.