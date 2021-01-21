Шахтар зустрічається з Лехом в рамках зимових зборів. Стартові склади команд та посилання на онлайн-трансляцію – в цій новині на "Футбол 24".

Шахтар на зборах в Туреччині готується до відновлення сезону. Першим суперником донеччан у новому році став польський Лех, з яким чемпіон України часто зустрічається (розгромна перемога у 2019-му та мінімальна у 2020-му).

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Спаринг стартує о 16:00. Дивитися матч можна тільки на Shakhtar TV (доступний на платформах MEGOGO, OLL.TV, Sweet.tv, Divan.tv) та в клубному додатку Shakhtar Club.

Стартовий склад Шахтаря: Трубін – Болбат, Бондар, Матвієнко, Сіпріано – Майкон – Тете, Судаков, Патрік, Коноплянка – Мораєс.

Стартовий склад Леха: ван дер Харт – Червіньскі, Шатка, Саламон, Пухач – Карльстрем, Тиба – Скораш, Мархвіньскі, Каміньскі – Ісхак.