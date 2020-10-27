Матч как и онлайн-трансляция Шахтер – Интер на "Футбол 24" стартовал в 19:55. "Горняки" подходили к противостоянию на Олимпийском, который заполнился на 15%, в статусе сенсационного лидера Группы B. В первом туре Шахтер обыграл Реал, тогда как Интер расписал результативную ничью с Боруссией М. Чемпионы Украины надеялась взять реванш за унизительное поражение в полуфинале ЛЕ, но в итоге едва удержали ничью.

Шахтер – Интер: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов

"Горняки" начали немного активнее. На правом фланге атаки обостряли Тете и Додо. Первый заработал дебютный угловой, с которым итальянцы справились без особых проблем. "Нерадзури" откровенно не спешили, не создав почти ничего за стартовую четверть поединка – Янг неудачно прострелил слева, а звездное трио Лаутаро-Видаль-Лукаку запороло перспективный выпад после ошибки Тете на своей половине поля. Каштру пришлось проводить вынужденную замену уже на 15-й минуте. Дентиньо, который получил повреждение, уступил место Тайсону.

Дончанам невероятно повезло на 16-й. Интер наконец-то включился, организовав сразу два убийственных момента у ворот Трубина. Сначала молодой кипер забрал сферу после удара головой от Лаутаро, а уже через мгновение выиграл дуэль у великого и ужасного Лукаку. Бельгиец, как танк, прорвася мимо Хочолавы и выскочил на свидание с кипером, который удачно сыграл ногами. Барелла добавлял вторым темпом, но на этот раз Шахтер выручила перекладина!

Интер полностью завладел инициативой. Барелла расшатал бедного Хочолаву и выстрелил в ближний – Трубин снова спасает. Лукаку также теряет супершанс на 23-й. Аргентинец, обыграв нашего вратаря, попал в боковую сетку. Кошмарный отрезок для хозяев в середине первого тайма чудом не завершился пропущенным мячом. 0:7 – это статистика ударов по состоянию на 24-ю минуту. Редкая контратака Шахтера завершается дальним выстрелом Майкона – слабо и очень неточно.

Шахтер проснулся на 32-й. Бастони только с нарушением правил остановил быстрого Тете на правом краю штрафной. Стандарт доверили Марлосу, а тот подал на удобной для Хандановича высоте. В конце первой половины игры Лукаку прекрасно исполнил штрафной метров с 20-ти – Шахтер снова спасает перекладина. Команда Каштру, будем откровенны, сильно "отскочила" до перерыва.

Не успел начаться второй тайм, как Интер потерял еще одну замечательную возможность, чтобы открыть счет. Трехходовка Барелла-Лукаку-Брозович завершилась мощным выстрелом хорвата с линии штрафной – Трубин отбил прямо на Лаутаро, а то чудом промахнулся с нескольких метров в пустые ворота. Вообще не видно Шахтер в атаке после часа игры – 2:11 по ударам. Интер доминирует по всем показателям.

Каштру убирает с поля Хочолаву на 62-й. Грузин получил повреждение. Успокоить оборону был призван Николай Матвиенко, который недавно переболел COVID-19. Додо заработал перспективный штрафной, "посадив" Видаля на желтую, но опять Шахтер не получает никаких дивидендов после стандарта.

Неоднозначный эпизод в штрафной Шахтера случился на 77-й минуте. Лукаку упал в борьбе с Бондарем, но болгарский рефери не заметил фола нашего чемпиона мира. VAR, похоже, даже не вмешивался. Правда, бельгийский форвард также помогал себе руками, задев лицо молодого защитника "горняков". Возможно, именно это повлияло на решение арбитра. Алан Патрик заменил Марлоса – вторую замену провел Каштру только на 88-й, тогда как Конте успел выпустить 4-х свежих игроков (Перишич, Эриксен, Дармиан, Пинамонти).

Очень сложный для Шахтера поединок завершается выстраданной ничьей. Дончане набирают 4 очка после двух стартовых туров и остаются лидерами группы. Интер возвращается домой со скромными 2-мя пунктами в активе.