Матч и онлайн-трансляция Шахтер – Интер на "Футбол 24" стартовал в 19:55. Поединок проходил со зрителями – стадион разрешено заполнить на 15% (более 10 тысяч от общей вместимости Олимпийского). На момент начала игры "горняки" после удивительной победы в Мадриде возглавляли группу B (3 пункта), "нерадзурри" делили вторую-третью строчки с Боруссией М (у обоих – по 1 баллу). Реал замыкал квартет с нулем в графе "очки".

Шахтер выстрадал ничью против Интера – Трубин и перекладины спасли очко

Интер владел преимуществом на протяжении большей части поединка. Команда Антонио Конте создала больше моментов для взятия ворот, однако не реализовала ни одного из них. Уверенная игра Анатолия Трубина и улыбка фортуны помогли "горнякам" удержать ничью (мяч дважды попадал в каркас ворот Шахтера).

Таким образом, подопечные Луиша Каштру набрали 4 очка и лидируют в группе B. Интер имеет в активе 2 пункта.