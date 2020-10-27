Лига чемпионов, групповой этап, 2-й тур

Группа А

Локомотив Москва – Бавария – 1:2

Голы: Антон Миранчук, 70 – Горецка, 13, Киммих, 79

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В Москве Баварии удалось забить быстрый мяч в ворота местного Локо. На 13-й минуте классная комбинация мюнхенцев завершилась пасом в стиле кунг-фу от Павара на линию вратарской, откуда Леон Горецка головой пробил точно в сетку. В дальнейшем свой контроль мяча гости долго не могли конвертировать в забитые мячи. Как следствие, гол оформили "железнодорожники". На 70-й Зе Луиш убежал от соперников по правому флангу и прострелил на Миранчука, а Антон ударом в одно касание пробил Нойера – 1:1! Но радость москвичей была недолгой: уже 9 минут спустя Хави Мартинес пасом нашел перед штрафной Локо Йозуа Киммиха, и лидер чемпиона Германии мощным выстрелом с лета метров с 25-ти заставил капитулировать Гильерме.

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