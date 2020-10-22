Соперники Шахтера на групповом этапе Лиги чемпионов не сумели определить сильнейшего (2:2). Обзор матча Интер – Боруссия М читайте на "Футбол 24".

Шахтер стартовал в Лиге чемпионов с фантастической победы над Реалом. В другом матче группы В встречались миланский Интер и гладбахская Боруссия. Итальянцы подходили к игре с плохим настроением после проигранного Дерби делла Мадоннина, а немцы вообще плохо начали сезон в Бундеслиге – одна победа за 4 тура.

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Интер лучше начал матч. Интенсивными атаками хозяева преодолевали прессинг Боруссии и создавали моменты. Вот только с реализацией было трудно. Дармиан из выгодной позиции не попал в створ. Далее в центре внимания оказывался Эриксен – 3 удара за 20 минут.

Сначала датчанин проверил бдительность Зоммера со штрафного – голкипер справился. Санчес и Дармиан создали Эриксену хорошую возможность, но удар последнего заблокировал Крамер. А еще один выстрел Кристиана взял на себя Эльведи. Гости проваливались, но исправляли свои ошибки.

Лишь в конце первого тайма Боруссия организовала две по-настоящему острые атаки, которые, впрочем, даже ударами не закончились. На прострел Хофманна не успел Плеа, а к грамотному пасу в разрез от Эмболо не успел уже сам Хофманн.

Интер все же мог до перерыва выйти вперед, когда Лукаку на краю штрафной площади качнул оппонента, но не попал в дальний угол. Команды ушли отдыхать с нулями на табло. А на старте второго тайма хозяева открыли счет в результате очередного пожара во владениях "жеребцов". Лукаку с двух метров вогнал мяч в пустые ворота. Очень помог Лаутаро, который как раз вышел на замену.

"Нерадзурри" продолжали доминировать. Эриксен и Барелла вырезали роскошные передачи в штрафную площадь, но партнеры ими не воспользовались. Боруссия постепенно отвела игру от своих ворот, прессинг стал эффективнее.

На 60-й минуте гости заставили соперника ошибиться на своей половине, после чего Тюрам оказался в штрафной с мячом. Сын легендарного француза пробросил мяч и заставил Видаля сфолить. Арбитр после просмотра VAR указал на 11-метровую отметку, а Бенсебаини реализовал пенальти.

При ничейном счете раскрылась игра в обе стороны, пошел нервный футбол. Соперники нарушали правила, спорили с судьей, а вот с мячом ничего голевого придумать не могли. Боруссия ближе подобралась к голу, однако Плеа и Тюрам не попали в створ. В ответ на это Дармиан и Лукаку разогнали классную атаку, которую Лаутаро завершил ударом в штангу.

Гладбах все же провел быстрый результативный выпад – Нойхаус отличным пасом из глубины бросил в прорыв Хофманна, а тот сблизился с воротами и элегантно пробил между ног Хандановичу! Впрочем, Боруссия не удержала победу. Под занавес встречи Интер с углового вырвал ничью – дубль оформил Лукаку.

Интер и Боруссия М набрали по 1 очку и оставили Шахтер лидером группы В. В следующем туре миланцы поедут в Украину, а Гладбах будет принимать Реал.

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