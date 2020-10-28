Боруссия М и Реал перед матчем в Менхенгладбахе замыкали свою группу, однако если у "жеребцов" была ничья с Интером и игра в родных стенах, то у "сливочных" в ЛЧ был "бублик" в графе набранных очков. Впрочем, мадридцы недавно победили Барселону, поэтому ожидался довольно весёлый поединок. Немцы вышли на него в сильнейшем составе, а Зинедин Зидан, в сравнении с Классико, сделал только одну замену в старте – вместо Начо на правом фланге обороны вышел Васкес.

Реал сразу же захватили инициативу, в первые полчаса ничего не позволяя Боруссии М. Мадридцы прекрасно двигались на чужой половине и регулярно обостряли игру, однако качество созданных моментов оставалось невысоким. На 7-й минуте с дистанции стрелял Каземиро (немного неточно), на 16-й Бензема пробил с правого края штрафной (высоковато), на 17-й Гинтер заблокировал удар Винисиуса с линии вратарской, а на 21-й Рамос замкнул подачу с правого фланга – мимо дальней штанги. Через минуту случился проход Асенсио в центре мимо Крамера и Бенсебаини, после которого началась атака с заблокированным ударом Винисиуса. Хозяева огрызнулись несколькими контрвыпадами, но оборона гостей легко их разрушала.

Интереснее стало в середине первого тайма. Так, на 29-й минуте Кроосу дали пробить метров с 23-х – Зоммер вытащил мяч из левого от себя угла, а затем поймал замыкание подачи с углового в исполнении Бензема. На 30-й минуте с дальнего расстояния на трибуны стрелял Асенсио. Казалось, что Реал вот-вот забьёт, но на 33-й минуте счёт открыла Боруссия М! Плеа в центре обыгрался с Хоффманом и запустил передачу между ног Варану на левый край штрафной, а Тюрам в касание отправил мяч в дальнюю девятку – 1:0! Васкес не уследил за Маркусом. Правда, в эпизоде ​​было подозрение относительно офсайда, но VAR подтвердил гол.

После пропущенного мяча мадридцы вернули инициативу и провели ряд атак с вбеганиями в штрафную, но до свистка на перерыв подопечные Зинедина Зидана создали всего один момент. Он случился на 39-й минуте: красивая комбинация с участием Вальверде и Васкеса продолжилась проникающим пасом на правый край штрафной и ударом Асенсио с угла вратарской – Зоммер спас Боруссию! В конце концов, отдыхать команды ушли при минимальном преимуществе Боруссии М.

Второй тайм Реал прогнозируемо начал с навала. Уже на 47-й минуте хозяева заработали угловой, после подачи с которого Асенсио пробил с отскока – перекладина спасла "жеребцов"! Через минуту Марко в последний миг не дали пробить с угла вратарской, а на 49-й Вальверде исполнил блестящий рывок по правому флангу с точной передачей в центр штрафной – быть бы голу, если бы Винисиус пробил точно. Впрочем, Боруссия М быстро пришла в себя. Уже на 54-й минуте случился момент с рывком Крамера на левый край штрафной и заблокированным ударом. На 55-й же Куртуа выпустил мяч из рук при перехвате подачи с корнера, но арбитр заметил там фол в атаке.

В конце концов, мадридцы намёков не поняли, за что и были наказаны. На 56-й минуте Тюрам нашел передачей на правом фланге Лайнера, Штефан исполнил мягкую подачу на линию штрафной под удар Плеа, а тот мощно пробил с лету – Куртуа парировал перед собой, а Тюрам сыграл на добивании. Офсайда не было, потому что Менди задержался. 2:0!

"Сливочные" оказались в состоянии "грогги", а Боруссия М попыталась сразу же добить раненого зверя. Ряд атак вылился в два голевых момента. Так, на 61-й минуте Нойхаус блестящей передачей вывел Плеа лицом к лицу с Куртуа, однако переиграть Тибо в ближнем бою Алассану не удалось. На 66-й же с правого края штрафной стрелял капитан Штиндль – мяч пролетел рядом с дальней штангой! Впрочем, постепенно давление "жеребцов" спадало, а Реал медленно приходил в себя. Об этом просигнализировал дальний удар Асенсио с лёту точно в руки Зоммеру.

Зинедин Зидан на 70-й минуте решил бросить в бой Азара и Модрича. Мадридцы явно перехватили инициативу и едва не сократили отставание в счёте на 74-й минуте, когда Бензема дался классный пас на левый фланг штрафной между ног Ельведи – Азар замкнул мощным ударом с угла вратарской, но Эден попал в сетку лишь с внешней стороны. Марко Розе сразу же провёл серию оборонительных замен, тем самым сорвав темп гостей в середине второго тайма. Как следствие, момент Азара был единственным до последних минут, а Нойхаус на 80-й ещё и проверил бдительность Куртуа дальним ударом. Тибо не спал.

Реал давил, но ничего конкретного у мадридцев не получалось. Впрочем, пассивность "жеребцов" таки была наказана на 87-й минуте: Вальверде подал на левый край штрафной, Каземиро из самой кромки поля головой исполнил скидку на Бензема, а Карим пробил с лёту метров с пяти – 2:1! После этого Реал пошел на финальный штурм, и, в конце концов, на 90+3-й минуте спасся. Модричу дали подать из глубины в штрафную, Рамос выиграл верховую борьбу и скинул сферу на Каземиро, а бразилец расстрелял ворота с близкого расстояния – 2:2! Испанцы спаслись от поражения.

Таким образом, Боруссия М не смогла возглавить группу В, с двумя очками оставшись на второй позиции. Шахтер лидирует, имея в активе четыре зачётных балла, Интер с двумя пунктами идёт третьим, а Реал замыкает квартет с одним очком. Кто бы мог подумать?