Все мы помним финал Кубка Украины-2018, в котором Ингулец встречался с Шахтером в Запорожье. Тогда "горняки" праздновали разгромную победу, а проект Александра Поворознюка ещё не оброс различными скандалами в ПФЛ, УПЛ и вне поля. После выхода в элиту петровцы должны были встретиться с дончанами в Кропивницком, однако матч, назначенный на 13 декабря, так и не провели – на стадионе промёрз газон, а руководство "оранжево-чёрных" сразу же выбило себе техническую победу.

Эта история навредила имиджу обоих клубов – хейтер "горняков" снова заговорили про кабинетные победы, а новичков УПЛ обвинили в отсутствии ресурсов на поддержку команды в элите (ведь за подогрев необходимо было платить). Кстати, новый стадион Ингульца обещали представить всё в том же декабре. Так или иначе, на футбольном поле помериться силами команды не смогли.

Обидно, ведь поединок мог быит интересным. Сегодня он тоже не должен быть скучным – подопечные Сергея Лавриненко не сильно изменились за год в элите, оставшись неуступчивым и организованным коллективом со ставкой на единоборства и контратаки. В первом круге петровцы выглядели крепче, расписав восемь ничьих и достойно проиграв Динамо, однако и весной они держатся хорошо – за двенадцать туров команда одержала четыре победы и три ничьи. Отобрать очки удалось в Ворсклы и Колоса, а с Мариуполем новичок УПЛ устроил главную перестрелку сезона (3:4).

У Ингульца хорошая реализация и убийственные контратаки, а сейчас всё должно быть в порядке и с психологией - коллектив уже обеспечил себе прописку в УПЛ. Это, конечно, позволит играть раскованнее, однако переоценивать петровцев тоже не стоит. Большинство очков команда набрала в матчах против равных себе, а сильные соперники уверенно выносили её.

Впрочем, тогда сильным соперникам были нужны очки, а вот Шахтеру уже ничего не нужно. "Горняки" выиграли серебряные медали, Луиш Каштру на 99,9% покинет клуб, а сборникам необходимо беречь себя перед Евро-2020. Легионеры же не желали выкладываться в Украине даже в важных матчах, не говоря уже о встрече с Ингульцом в последнем туре УПЛ, где ничего не решается. Между тем, расслабленный Шахтер – это уязвимый Шахтер, способный проиграть даже Агробизнесу и Львову.

В последних турах дончане взялись за голову, прибив СК Днепр-1 и разгромив Минай. Там у команды были и скорость, и желание, и красивые голы, однако при стандартах и ​​контратаках подопечные Луиша Каштру до сих пор остаются уязвимыми. Сегодня же к этим минусам добавится ещё и откровенно разбалансированный состав, ведь на фоне плотного графика тренерский штаб должен дать отдых нескольким лидерам. Это – шанс для Ингульца. Хрупкий, но шанс.

Кадровая ситуация

Травмированные: Мораес, Исмаили, Коноплянка, Бондар, Марлос (под вопросом) – Васин (под вопросом), Лупашко, Ковалёв

Дисквалифицированы: Балан – Степаненко

Ориентировочные составы на матч Шахтер – Ингулец

Шахтер: Пятов – Додо, Витао, Матвиенко, Корниенко – Судаков, Майкон – Тете, Патрик, Мудрик – Вьюнник

Ингулец: Малыш – Квасный, Семенко, Салем, Синегуб – Запорожец, Шишка – Козак, Бартулович, Кучеренко – Ситчинава

Прогноз "Футбол 24" – 2:1

Ингулец точно даст бой, ведь это прописано в системном коде этой команды. "Горняки" не любят играть с такими соперниками, ибо будет много единоборств, будет плотная и компактная оборона у андердога, будут контратаки за спину высокой и нестабильной линии обороны. У петровцев есть всё, чтобы создать интригу. Тем более, против сегодняшнего состава дончан.

Впрочем, следует понимать, что это уже третий матч за неделю. Даже Шахтеру трудно в таком ритме, а подопечным Сергея Лавриненко тем более. У дончан, к тому же, выше класс, выше командная и индивидуальная скорость и более широкая лавка, а последние результаты очень приличные. Возможно, этого было бы недостаточно для победы над Ингульцом в первом круге, но в трёх из последних пяти туров петровцы пропустили 10 голов – причем Олимпик хоть и проиграл им крупно, но наиграл минимум на два мяча. Шахтер сегодня должен забить не меньше.

В атаке же Ингулец слишком зависим от Ситчинавы, которого выключали все сильные соперники. Учитывая эти факторы, наиболее вероятным результатом кажется трудовая победа Шахтера.