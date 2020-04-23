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Шахтер и Брюгге близки к завершению полноценного трансфера Соболя

20:33 36 Читати українською
Шахтер и Брюгге близки к завершению полноценного трансфера Соболя
Эдуард Соболь / Getty images

Защитник сборной Украины Эдуард Соболь вскоре станет полноценным игроком бельгийского Брюгге.

Агент 25-летнего украинца Вадим Шаблий рассказал о переговорах между Шахтером и Брюгге по трансферу игрока.

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"Переговоры еще продолжаются. Все должно решится в ближайшее время. Решение принимается коллективно, в том числе и Шахтером", – отметил Шаблий в комментарии Команда 1.

Напомним, Соболь – воспитанник запорожского футбола. В Шахтер перебрался в 2013 году, но не сумел закрепиться в составе "горняков" и регулярно отправлялся в аренды. В том числе и нынешний сезон Эдуард проводит в Брюгге также в аренде. Украинец успел провести 36 матчей и записал в свой актив 4 голевые передачи.

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Теги
Эдуард Соболь Эдуард Соболь Шахтер Шахтер Брюгге Брюгге Бельгия Вадим Шаблий Украинцы за рубежом
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