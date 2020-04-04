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Серебренников поделился прогнозом относительно карьеры Соболя и бывшей звезды УПЛ в Брюгге

19:22 42 Читати українською
Серебренников поделился прогнозом относительно карьеры Соболя и бывшей звезды УПЛ в Брюгге
Эдуард Соболь / Сайт Брюгге

Экс-хавбек сборной Украины и ряда бельгийских клубов Сергей Серебренников оценил перспективы игроков Брюгге Эдуарда Соболя и Денниса Бонавентуре.

"Бонавентуре уже не первый сезон на слуху. К нему интерес есть каждое трансферное окно, но пока нет какой-то конкретики. Брюгге открыт для его продажи, по их схеме футболист играет два-три года, а потом его продают. Думаю, что этим летом Бонавентуре перейдет в другой клуб.

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Что касается Соболя, то он очень хорошо себя проявил. Уже в январе Брюгге был заинтересован в опции его выкупа, но она рассчитана на май. Надеюсь, что все будет хорошо и он присоединится к клубу на полноценной основе", – обьяснил Серебренников в комментарии программе Оставайся с Футболом.

Соболь провел за Брюгге 36 матчей в сезоне 2019/20, отметившись 4 ассистами. Экс-форвард Зари Бонавентуре имеет на один матч меньше – 9 голов и две результативные передачи.

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Сергей Серебренников Деннис Эммануэль Бонавентуре Деннис Эммануэль Бонавентуре Украинцы за рубежом Эдуард Соболь Эдуард Соболь Брюгге Брюгге Бельгия Трансферы
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