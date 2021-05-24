Шахтер для решения главной задачи на межсезонье может отойти от своего трансферного вектора
Журналист Игорь Цыганык в авторской программе Цыганык LIVE прокомментировал трансферные планы Шахтера.
"У Шахтера нет форварда. Кто будет играть в нападении "горняков"? Все об этом говорят, но на самом деле его нет. Фернандо – не форвард, Дентиньо – тоже.
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Жуниор Мораес травмирован где-то до сентября, а после этого еще нужно набрать форму. Безусловно, нужно кого-то искать. Или покупать, или молодого выращивать. Сикан, Вьюнник... Я сомневаюсь, что Де Дзерби будет стартовать в ЛЧ с такими молодыми футболистами.
Поэтому главная задача Шахтера – это поиск форварда. Форварда, который может прийти и будет готов сразу забивать. Кто это будет – посмотрим. Думаю, что это не будет бразилец", – сказал Цыганык.
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