"Сегодня Шахтеру исполняется 85 лет. Свой юбилей клуб встречает на пороге больших перемен. Совсем скоро к работе приступит новый тренерский штаб, перед которым будут стоять максимальные задачи. Наши амбиции – неизменны: побеждать и показывать красивый атакующий футбол.

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Впереди у нас много тяжелой работы, но без нее успех невозможен. Именно благодаря огромным усилиям, труду многих поколений игроков и тренеров сегодня мы гордимся нашей историей. Я поздравляю миллионы наших болельщиков, игроков, ветеранов клуба, сотрудников и президента с юбилеем!

Без совместных усилий, без поддержки, преданности и любви к команде невозможно представить успешное будущее, которое подарит нам еще много счастливых моментов, ярких и незабываемых эмоций. Уверен, наш клуб ждет славное будущее", – написал Палкин в своем Facebook.

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