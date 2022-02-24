Донецкий клуб не остался в стороне от последних событий в Украине.

Шахтер убежден, что мы дадим достойный отпор российским захватчикам. "Мы выстоим", – говорится в сообщении пресс-службы "горняков".

Кожен із нас – солдат! Заява сайту Футбол 24

Заметим, что донецкий клуб был одним из первых пострадавших от действий сепаратистов. С 2014 Шахтер вынужден играть на чужих стадионах и базироваться в других городах Украины.

Утром 24 февраля российские войска развернули активную наступательную операцию на Донбассе. Также были зафиксированы обстрелы в ряде других городов Украины. Фактически Россия начала открытую войну без объявления. ВСУ были готовы к бою с оккупантами.

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