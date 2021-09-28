"Я думаю, что сегодня не было давления на арбитра. Интер не давил на арбитров. Но в Украине есть команды, которые давят на судей. Вы понимаете, о чем идет речь. Обе команды играли в очень хороший футбол. О судьях говорить сегодня неправильно. Даже травма Траоре случайна.

Шахтер – Интер – 0:0 – видеообзор матча

Траоре получил серьезную травму. Вскоре узнаем, насколько серьезную. Мне не столько жаль, что мы потеряли важного футболиста, как самого Траоре. Это молодой перспективный игрок. Очень досадная травма, очень жаль. Как справимся без Траоре? У нас есть Фернандо, Педриньо, Дентиньо, Мораес возвращается. Игра Педриньо сегодня мне очень понравилась.

Педриньо на позиции форварда провел прекрасный матч. Я доволен. Возможно, с Траоре мы сыграли бы лучше и выиграли, а возможно – сыграли бы хуже и проиграли бы. Замены Симоне Индзаги вряд ли были направлены на сохранение счета. Он выпустил атакующих исполнителей, создавали моменты.

Шахтер – Интер: Траоре вынесли на носилках в дебюте матча – жуткие кадры

Я остаюсь при своем мнении – Интер сильнее ментально. Когда мы владели мячом, Интер не терял терпение. Они создали нам очень много проблем. Шахтер провел прекрасный матч и должен быть доволен итоговым счетом 0:0. 1 очко против Интера – положительный результат. Играли две сильные команды. Обе показали хороший футбол.

Мы не думаем о Реале, а думаем о Динамо. Мы готовимся только к нему. Я уже ментально готов к Классическому. Шахтер должен вернуться на вершину чемпионата.

Кто говорит, что Пятов сегодня единственный герой? Мне не нравится это. Шахтер создал много моментов. Да, Пятов спас несколько раз, но неправильно говорить, что он – единственный герой. Вся команда герои", – сказал Де Дзерби.

Шахтер потерял очки с Интером в домашнем матче ЛЧ – Пятов стал героем развязки