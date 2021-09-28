Матч, как и онлайн-трансляция Шахтер – Интер на "Футбол 24", стартовал в 19:45. Поединок второго тура Лиги чемпионов принимал киевский НСК Олимпийский. Это также противостояние старых знакомых, ведь команды встречались трижды за последний год. В полуфинале Лиги Европы 2019/20 Интер выиграл 5:0, а оба матча ЛЧ 2020/21 завершились нулевыми ничьими.

Шахтер потерял очки с Интером в домашнем матче ЛЧ – Пятов стал героем развязки

Поединок начался очень неудачно для "горняков". Основной форвард Лассина Траоре получил травму и уже на 10-й минуте покинул поле на носилках. Вместо буркинийца вышел Тете. До перерыва обе команды имели моменты, чтобы забить – в частности, после удара Бареллы Шахтер спасла перекладина. Первый тайм завершился нулями на табло Олимпийского.

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Во втором тайме голов тоже не было, хотя в конце поединка Интер мог вырвать победу. Андрей Пятов стал героем последних минут, дважды спасая "горняков". 0:0 – Шахтер и Интер набрали первые очки в Лиге чемпионов.