Битва неудачников первого тура. Обе команды не только проиграли, но даже не забили ни одного гола. Матч, как и онлайн-трансляция Шахтер – Интер на "Футбол 24", стартовал в 19:45. Это также противостояние старых знакомых. Интер и Шахтер встречались трижды за последний год. Миланцы еще не проигрывали дончанам (2 триумфа), а на выезде доселе никогда не пропускали от них. Симоне Индзаги и его нынешний клуб чаще побеждали команды Де Дзерби, чем наоборот, во время личных дулей в Италии.

Шахтер – Интер: онлайн-трансляция матча ЛЧ

Живенький старт. На 4 минуте Джеко недоработал в прессинге и Педриньо элегантно вывел Соломона вперед одним пасом из глубины. Израильтянин спокойно прошел Дюмфриса и подстраховку, вот только удару минимально не хватило точности. В ответ все тот же нидерландский обидчик Украины из Евро-2020 откликнулся на дальнюю передачу, сбросил под удар Джеко. Марлон на пару с Матвиенко заблокировал. И тут произошла настоящая трагедия "горняков". Незаменимый форвард Траоре, который идеально вписался в идеи Де Дзерби, получил очень серьезную травму. Дюмфрис навалился на Лассина, выкрутив ему ногу в неестественном положении.

Вингер Тете заменил центрфорварда на 11 минуте. Барелле удался мощный дальний удар. И снова киевская перекладина спасает Шахтер в противостоянии с Интером – дежавю из прошлого сезона! Как же легко хозяева создают моменты. Патрику предоставили кучу времени и свободы в штрафной, будто соперник – представитель УПЛ, а не один из лидеров чемпионата Италии. Удар, блок, добивание Тете мимо ворот. Патрик вывел самого активного Соломона во владения Хандановича, 3 удар из пределов штрафной снова оставляет желать лучшего.

Шахтер – Интер: Траоре вынесли на носилках в дебюте матча – жуткие кадры

Додо симулировал фол красиво (хотя уже выкатился за пределы поля), судья вместо пенальти провел воспитательную работу с бразильским латералем. Соломон, Патрик и Педриньо продолжают крутить карусели в финальной трети поля. Неточный дальний выстрел последнего. От ягодиц де Врея снаряд после подачи углового отскочил к Джеко, будущий соперник Украины в отборе ЧМ-2022 не попал с нескольких метров. Дюмфрис чуть не продавил 3 "горняков" в баскетбольном стиле, однако Соломон все же не позволил расстрелять Пятова.

Очень неплохо, агрессивно действует Шахтер в центре поля. А вот Интер моментами очень медленный, словно сонная муха. При Де Дзерби рисунок выглядит поинтереснее, чем было в дуэли Каштру с Конте, но у миланцев более острые моменты. По ожидаемым голам после первого тайма Интер превосходит (0,82 против 0,31). В то же время украинский клуб лучше в дриблинге, точности передач и борьбе как внизу, так и наверху.

Невероятный момент в начале второй половины. Тете на Додо, тот в центр вратарской, Педриньо чудом не попал. Снова и снова Шахтер врывается в штрафную гостей. Удар Соломона блокирует Шкриняр. Джеко и Брозовича уже на 55 минуте меняют Хоакин Корреа и Чалханоглу. Именно последний едва не наказал за ошибку Пятова. Капитан Шахтера пытался вывести мяч через короткий пас, попал в турецкого хавбека, а дальше Мартинес не попал с убойной дистанции. Интер уже на 2 километра набегал больше Шахтер, который контролирует игру от 60 до 70% времени.

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Де Дзерби за постоянные наезды на венгерского судью получил желтую карточку. Тяжело переживает итальянский тренер очередной промах дончан. Додо мог покатить направо, но взялся бить издалека – выше. Новая порция тренерских ходов после 70 минут. Алексис Санчес заменил Лаутаро Мартинеса, Гальярдини и Перишич – Весино с Димарко. Мудрик и Кривцов вместо Соломона и Исмаили. Матвиенко переходит на левый фланг. Юный украинец сразу же накрутил Дюмфриса и заставил заработать на себе желтую. Подачи Шахтера спокойно тушат сегодня центрбеки гостей. Марлос заменил Патрика на 85 минуте.

Корреа обыгрался с Чалханоглу и закрутил в дальний угол, Пятов эффектно вытащил. Де Врэй после углового расстреливал украинского ветерана – капитан Шахтера и здесь спасает. Еще один удар турецкого джокера, мимо цели. Индзаги хватается за голову, его замены могли идеально сработать! Интер в целом закономерно набирает свой 1 балл. Шахтер с аналогичным показателем остается на дне турнирной таблицы из-за разницы голов.