"Я думаю, що сьогодні не було тиску на арбітра. Інтер не тиснув на арбітрів. Але в Україні є команди, які тиснуть на арбітрів. Ви розумієте, про що йдеться. Обидві команди грали в дуже хороший футбол. Про суддів говорити сьогодні неправильно. Навіть травма Траоре випадкова.

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Траоре отримав серйозну травму. Незабаром дізнаємося, наскільки серйозну. Мені не стільки шкода, що ми втратили важливого футболіста, як самого Траоре. Це молодий перспективний гравець. Дуже прикра травма, дуже шкода. Як впораємося без Траоре? У нас є Фернандо, Педрінью, Дентінью, Мораєс повертається. Гра Педрінью сьогодні мені дуже сподобалася.

Педрінью на позиції форварда провів прекрасний матч. Я задоволений. Можливо, з Траоре ми зіграли б краще та виграли, а можливо – зіграли в гірше та програли б. Заміни Сімоне Індзагі навряд чи були спрямовані на збереження рахунку. Він випустив атакувальних виконавців, які створювали моменти.

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Я залишаюся при своїй думці – Інтер сильніший ментально. Коли ми володіли м’ячем, Інтер не втрачав терпіння. Вони створили нам дуже багато проблем. Шахтар провів прекрасний матч і повинен бути задоволений підсумковим рахунком 0:0. 1 очко проти Інтера – позитивний результат. Грали дві сильні команди. Обидві показали хороший футбол.

Ми не думаємо про Реал, а думаємо про Динамо. Ми готуємося тільки до нього. Я вже ментально готовий до Класичного. Шахтар повинен повернутися на вершину чемпіонату.

Хто каже, що Пятов сьогодні єдиний герой? Мені не подобається це. Шахтар створив багато моментів. Так, Пятов врятував кілька разів, але неправильно говорити, що він – єдиний герой. Вся команда герої", – сказав Де Дзербі.

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