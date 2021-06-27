"14 июня мы приступили к работе с футболистами, однако сначала она продолжалась с легкой интенсивностью. Знаем, что все ребята – профессионалы, будут выкладываться на сто процентов. Для нас это важно, ведь всегда, когда нагрузка возрастает, мы уверены, что футболист продемонстрирует свой потенциал по максимуму.

Сейчас мы провели несколько тестов и знаем уровень каждого, можем планировать работу. Это нормальный процесс, ведь игроки отдыхали. Приложим все усилия для правильной подготовки к сезону и для того, чтобы все были готовы уже к первому матчу как можно лучше (Суперкубок Украины против Динамо, который состоится 24 июля, – прим. Футбол 24).

"38 миллионов евро – для нас это приемлемые расходы": Палкин объяснил мощный старт трансферной кампании Шахтера

Возможно, вы заметили, мы много работаем с мячом. Это важно, но также мы имеем цель – увеличивать нагрузку для улучшения физического состояния игроков. У каждого из них есть своя позиция, и, отталкиваясь от этого, мы можем планировать работу. Знаем всех футболистов, их параметры, поэтому можем организовать индивидуальные занятия, чтобы каждый повышал свой уровень.

Ближайшие тренерские цели? Важно быть готовыми физически 20-24 июля, в первых матчах сезона. Хотелось бы начать год с позитива, а для этого нужно, чтобы команда была подготовлена ​", – резюмировал Маркаттильи в комментарии Shakhtar News.

Стати новим Тьягу Сілвою – Марлон пішов із Барселони, прислухався до Балотеллі й вирішить головну проблему Шахтаря