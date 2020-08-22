Шахтар – Динамо: Бондар погрожує киянам реваншем за поразку в минулорічному Суперкубку України

Захисник Шахтаря Валерій Бондар підсумував старт команди в УПЛ і розповів про свої цілі в матчі за Суперкубок України-2020 проти Динамо.

"Завжди приємно виходити у футболці рідного клубу й захищати кольори своєї команди. І вдвічі приємно вигравати в першому матчі сезону. Гадаю, ми перемогли заслужено. Хоч арбітр і призначив три пенальті, проте всі вони, вочевидь, були. Тому нічого навіть обговорювати суддівство. Вітаю всіх із гарною грою та з перемогою!

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Передусім, живемо в очікуванні Суперкубка. Хочеться вже повернути його, скажімо так, "додому", адже торік нам не вдалося його виграти. І, звісно, з нетерпінням чекаємо поїздки до збірної. Хочеться продемонструвати, що це був не просто виклик. Доводитимемо, гратимемо й намагатимемось робити все можливе, щоб потрапляти до складу й національної збірної", – заявив Бондар в коментарі офіційному сайту Шахтаря.

Нагадаємо, матч за Суперкубок України-2020 відбудеться у вівторок, 25 серпня. Минулого року трофей також розігрували Шахтар та Динамо, і тоді кияни перемогли з рахунком 2:1.

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