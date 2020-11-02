– С немецкими командами у Шахтера положительная статистика. В отличие от матчей против итальянских и испанских команд. В чем причина?

– Я думаю, что у Шахтера хорошая статистика не только с немцами. В прошлом сезоне у нас было только 3 поражения. Мы хорошо играли против Манчестер Сити, Аталанты, загребского Динамо. Не думаю, что есть какая-то закономерность. Мы хорошо играем не только с немецкими командами.

– Перед матчами с топ-соперниками вы говорите своим футболистам: "Если мы не можем выиграть, главное – не проиграть". И делаете акцент на обороне. С Боруссией вы также готовы пожертвовать атакой ради стабильной обороны, или не ставите немецкую команду в один ряд с Реалом и Интером?

– Конечно, в таких матчах мы не можем думать только о себе, особенно в Лиге чемпионов. Нам будет противостоять сильная команда, которая хочет победить не меньше Шахтера. Нужно уважать соперника.

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Мы постараемся эффективно отработать как в атаке, так и в обороне. Сыграть на равных. А если соперник перехватит инициативу, важно найти баланс между игрой с мячом и без мяча. Главное – внимание в каждом эпизоде, высокая дисциплина и самоотдача на поле.

Футболисты должны сыграть в футбол с душой. Если получаешь удовольствие от игры – все получается. Но мы отчитываемся перед собой, что в впереди очень важный матч против сложного соперника.

– Матч пройдет без зрителей. Что это значит для вас?

– Без болельщиков не будет дополнительного давления на команду. Все и так понимают, какой матч впереди, какая большая ответственность. Конечно, я больше люблю выводить команду на матчи с заполненными трибунами. Без болельщиков холодная атмосфера, бездушная, мало эмоций. Но у нас такая ситуация, что это необходимо.

Я смотрю на своих футболистов, которые переболели коронавирусом. У трех были проблемы с легкими, у одного – с сердцем. Нужно понимать, что вирус рядом, что он может навредить каждому. Неизвестно, как он на кого повлияет. Нужно быть внимательным. Люди до сих пор не поняли, насколько все серьезно. Удивительно, что автобусы в городе переполнены, что люди не носят маски, ходят на разные мероприятия. Все странно. Футбол странный, жизнь наша странное.

– У Шахтера впереди матч против агрессивной команды, которая хорошо атакует, но и сама дает играть сопернику. Готовы ли вы воспользоваться возможностями, которые предоставит Боруссия?

– Не стоит забывать, что Боруссия обыгрывала Реал 2:0 и только потом упустила победу. С Интером была похожая ситуация. Они забили 4 гола таким соперникам. Это лишний раз доказывает, настолько они сильны впереди. Боруссия очень любит проходить оборону передачами за спину защитникам. Если у них это не получается, атакуют флангами, а уже оттуда доставляют мяч в опасные зоны.

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У них отличный тренер, прекрасные игроки. Марко Розе проводит фантастическую работу в Боруссии. У него очень компетентная команда, которая прогрессирует и прекрасно себя проявляет. Откроют ли они нам зоны для атак? Это зависит от того, как сыграет Марко, какой план на игру выберет. Никто не знает, как будет проходить матч. И мы, и они изучили друг друга, однако спрогнозировать ход встречи все равно сложно.

У нас суперсильная ужасная группа. Но благодаря этим поединкам я все больше уважаю своих игроков. Они роскошно себя проявляют. Я верю в них, в их профессионализм и самоотдачу.

– Против какой команды вы бы хотели вывести Шахтер на Донбасс-Арену?

– Донбасс Арена – это пример и цель. Родной стадион и родной город всегда в нашей голове. Мы хотим туда вернуться. Это то, за что клуб борется ежедневно, все хотят этого. Только что мы говорили о странном мире. Говорить о Донецке и Донбасс Арене сейчас страшно. Почему такой клуб, как Шахтер, не может играть в родном городе? Мир очень несправедлив. Мы все должны измениться, мы должны ценить важные вещи, а не статус.

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