– З німецькими командами у Шахтаря позитивна статистика. На відміну від матчів проти італійських та іспанських команд. У чому причина?

– Я думаю, що у Шахтаря хороша статистика не лише з німцями. У минулому сезоні в нас було тільки 3 поразки. Ми добре грали проти Манчестер Сіті, Аталанти, загребського Динамо. Не думаю, що є якась закономірність. Ми добре граємо не тільки з німецькими командами.

– Перед матчами з топ-суперниками ви кажете своїм футболістам: "Якщо ми не можемо виграти, головне – не програти". І робите акцент на обороні. З Борусією ви також готові пожертвувати атакою заради стабільної оборони, чи не ставите німецьку команда в один ряд з Реалом і Інтером?

– Звичайно, у таких матчах ми не можемо думати лише про себе, особливо в Лізі чемпіонів. Нам протистоятиме сильна команда, яка хоче перемогти не менше, ніж Шахтар. Потрібно поважати суперника.

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Ми постараємося ефективно відпрацювати як в атаці, так і в обороні. Зіграти на рівних. А якщо суперник перехопить ініціативу, важливо знайти баланс між грою з м’ячем і без м’яча. Головне – увага в кожному епізоді, висока дисципліна та самовіддача на полі.

Футболісти повинні зіграти у футбол з душею. Якщо отримуєш задоволення від гри – все виходить. Але ми звітуємо перед собою, що в попереду дуже важливий матч проти складного суперника.

– Матч пройде без глядачів. Що це означає для вас?

– Без вболівальників не буде додаткового тиску на команду. Всі й так розуміють, який матч попереду, яка велика відповідальність. Звичайно, я більше люблю виводити команду на матчі з заповненими трибунами. Без вболівальників холодна атмосфера, бездушна, мало емоцій. Але в нас така ситуація, що це необхідно.

Я дивлюся на своїх футболістів, які перехворіли на коронавірус. У трьох були проблеми з легенями, в одного – з серцем. Потрібно розуміти, що вірус поруч, що він може завадити кожному. Невідомо, як він на кого вплине. Потрібно бути уважним. Люди досі не зрозуміли, наскільки все серйозно. Дивно, що автобуси в місті переповнені, що люди не носять маски, що ходять на різні заходи. Все дивно. Футбол дивний, життя наше дивне.

– У Шахтаря попереду матч проти агресивної команди, яка добре атакує, але й сама дає грати супернику. Чи готові ви скористатися можливостями, які надасть Борусія?

– Не варто забувати, що Борусія обігрувала Реал 2:0 і лише потім втратила перемогу. З Інтером була схожа ситуація. Вони забили 4 голи таким суперникам. Це зайвий раз доводить, настільки вони сильні попереду. Борусія дуже любить проходити оборону передачами за спину захисникам. Якщо в них це не виходить, атакують флангами, а вже звідти доправляють м’яч у небезпечні зони.

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У них чудовий тренер, прекрасні гравці. Марко Розе проводить фантастичну роботу в Борусії. У нього дуже компетентна команда, яка прогресує та прекрасно себе проявляє. Чи відкриють вони нам зони для атак? Це залежить від того, як зіграє Марко, який план на гру обере. Ніхто не знає, як відбуватиметься матч. І ми, і вони вивчили один одного, однак спрогнозувати хід зустрічі все одно складно.

У нас суперсильна жахлива група. Але завдяки цим поєдинкам я все більше поважаю своїх гравців. Вони розкішно себе проявляють. Я вірю в них, в їхній професіоналізм і самовіддачу.

– Проти якої команди ви б хотіли вивести Шахтар на Донбас-Арену?

– Донбас Арена – це приклад і ціль. Рідний стадіон і рідне місто завжди в нашій голові. Ми хочемо туди повернутися. Це те, за що клуб бореться щодня, всі хочуть цього. Щойно ми говорили про дивний світ. Говорити про Донецьк і Донбас Арену зараз страшно. Чому такий клуб, як Шахтар, не може грати у рідному місті? Світ дуже несправедливий. Ми всі повинні змінитися, ми повинні цінувати важливі речі, а не статус.

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