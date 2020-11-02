Дуэль команд, которые сенсационно еще не проигрывали в группе смерти. Более того, Гладбах не знает горечи поражений уже 7 матчей подряд во всех турнирах (правда, лишь 3 победы). Беспроигрышная серия команды Каштру и того больше – 9 поединков, но и здесь ничьих (5) больше, чем триумфов. Матч, как и онлайн-трансляция Шахтер – Боруссия на "Футбол 24", стартует в 19:55. Игра пройдет без зрителей на стадионе НСК Олимпийский. Менхенгладбахцы – одна из самых нефартовых команд ЛЧ. Дважды подряд на старте группового этапа команда Розе пускала победу на 90 минуте или позже.

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Шахтер – Боруссия М: прогноз на матч Лиги чемпионов

Это первое в истории противостояние команд. С таким ничейным синдромом, который превалирует у команд (Шахтер только благодаря драматической победе над Реалом и отмененному взятию ворот мадридцев на последних минутах возглавляет группу B), напрашивается ставка на мировую. Однако букмекеры неожиданно считают главным фаворитом гостей. Ставки на победу Боруссии принимают с коэффициентом 2,13-2,31. Победа Шахтер умножит каждую поставленную на это гривню на 2,85-3,19. Интересно, что в ничью специалисты верят меньше всего (3,5-3,8).

Боруссия Менхенгладбах – 10-й еврокубковый соперник Шахтера из Германии во времена независимости. Благодаря победам над Вольфсбургом "горняки" выбились вперед в историческом противостоянии с командами Бундеслиги. А вот гладбахцы раньше играли только с Динамо. В 1977 году Боруссия не пустила киевлян в финал Кубка европейских чемпионов. Обменялись динамовцы с немцами победами и на стадии плей-офф квалификации ЛЧ 2012/13, но тогда удалось взять общий реванш и пройти в групповой этап.

Шахтер – Боруссия М: матч Лиги чемпионов рассудит арбитр, которому "горняки" проиграли европейский финал