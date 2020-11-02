Дуэль команд, которые еще не проигрывали в группе смерти. Более того, Гладбах не знает горечи поражений уже 7 матчей подряд во всех турнирах (правда, лишь 3 победы). Беспроигрышная серия команды Каштру и того больше – 9 поединков, но и здесь ничьих (5) больше, чем триумфов. Матч, как и онлайн-трансляция Шахтер - Боруссия на "Футбол 24", стартует в 19:55. Игра пройдет без зрителей на стадионе НСК Олимпийский.

Шахтер – Боруссия М: где смотреть матч онлайн

Игру в Украине показывают несколько трансляторов. Смотреть матч Шахтер - Боруссия онлайн можно сразу на двух платформах: MEGOGO (Volia Football 1 HD) и oll.tv. Также прямая трансляция состоится на телеканале "Футбол 1", где в 19:00 игре будет предшествовать студия "Ночь Лиги чемпионов".

Отчетный поединок в других странах покажут: 5 SPORT Israel HD, Arena Sport 2 HD Serbia, beIN Sports MENA 12 HD, beIN Sports MENA 2 HD, BT Sport ESPN HD, DAZN 1 Bar Deutsch HD, Digi Sport 2 HD, Movistar Liga de Campeones 2 HD, Planet Sport 3 HD Croatia, Polsat Sport Premium 2 HD, Sky Sport Football Italia HD, TV6 Sweden HD и Ziggo Sport Voetbal HD.

Шахтер – Боруссия М: прогноз на матч ЛЧ – неожиданные ставки букмекеров

Менхенгладбахцы дважды подряд на старте группового этапа ЛЧ упускали победу на 90 минуте или позже. Несколько лучше дела обстоят в Бундеслиге, где удалось добыть максимальные 6 очков за последние 2 тура. Боруссия занимает лишь 5 место в чемпионате Германии. В свою очередь "горняки" перед очной встречей с лидером УПЛ отстают от Динамо на 4 балла.