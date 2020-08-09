Шахтер – Базель: защитник швейцарцев сделал строгое предупреждение команде Каштру

Защитник Базеля Сильван Видмер не сомневается в своей команде перед матчем 1/4 финала Лиги Европы против Шахтера.

"Они очень сильные, резкие – техничные бразильцы в атаке и крепкие украинцы в защите. Шахтер – постоянный гость в Лиге чемпионов, ежегодно делает сенсацию в еврокубках.

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Но мы также имеем свои козыри. Я оцениваю шансы команд как равные. Мы уже прошли АПОЭЛ и Айнтрахт, а против Шахтера сделаем все возможное, чтобы наш путь на четвертьфинале не закончился", – цитирует Видмера Bluewin.

Отметим, что поединок 1/4 финала Лиги Европы между Базелем и Шахтером состоится 11 августа.

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