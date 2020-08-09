Шахтар – Базель: захисник швейцарців зробив суворе попередження команді Каштру

Оборонець Базеля Сільван Відмер не сумнівається в своїй команді перед матчем 1/4 фіналу Ліги Європи проти Шахтаря.

"Вони надзвичайно сильні, разючі – технічні бразильці в атаці і міцні українці в захисті. Шахтар – постійний гість в Лізі чемпіонів, щороку робить сенсацію в єврокубках.

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Але ми також маємо свої козирі. Я оцінюю шанси команд як рівні. Ми вже пройшли АПОЕЛ та Айнтрахт, а проти Шахтаря зробимо все можливе, щоб наш шлях на чвертьфіналі не закінчився", – цитує Відмера Bluewin.

Зазначимо, що поєдинок 1/4 фіналу Ліги Європи між Базелем та Шахтарем відбудеться 11 серпня.

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