Шахтер встречается с саудовским Аль-Фатехом в благотворительном матче в рамках Shakhtar Global Tour for Peace in Ukraine. Стартовый состав и онлайн-видеотрансляция игры – в этой новости на "Футбол 24".

Сегодня команды проведут два очных спарринга, которые станут для "горняков" последними в рамках летнего межсезонья. Первый начнется в 12:00, второй в 19:00. Прямая трансляция доступна на клубном канале в YouTube, а также на телеканале Xsport. Посмотреть спарринг можно непосредственно в этой новости.

Состав Шахтера: Пятов, Бондарь, Кривцов, Чоботенко, Корниенко, Фарина, Джурасек, Очеретько, Кащук, Вакула, Сикан.

Запасные: Шевченко, Крыськив, Траоре.

Внимание привлекает возвращение Лассина Траоре хотя бы в заявку. Буркиниец еще в сентябре получил тяжелую травму колена и до сих пор восстанавливался. Он остался единственным легионером из состава образца прошлого сезона, поскольку Джурасек присоединился к команде уже этим летом.